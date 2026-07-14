L'Argentina è Lionel Messi e Lionel Messi è l'Argentina. Mai come in questo Mondiale "La Pulga" sta trascinando i suoi ragazzi ad ogni partita. Nonostante la carta d'identità non più giovanissima, Messi cannibalizza, ancora oggi, l'intera produzione offensiva dell'albiceleste. È leader in tutte le principali statistiche individuali, dai gol agli assist, passando per i dribbling riusciti e i passaggi chiave. Nessun altra selezione può vantare una onnipotenza tale da parte di un singolo calciatore, neppure la Francia con Mbappe o la Spagna con Yamal.

Il Re Sole

Da vent'anni a questa parte,rappresenta il sole dell'Argentina con tutti gli altri calciatori che assumono le sembianze dei pianeti, girandogli attorno. Se il Mondiale inaveva messo in luce un Messi, sempre decisivo, ma decisamente leggero, agile e scattante, assistito dal fido amico "Fideo", il "Diez" argentino, in questo torneo, con quattro primavere in più, sta inglobando la totalità delle azioni offensive della sua Nazionale. E i numeri parlano chiaro.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 04: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione sudamericana per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Argentina e Venezuela allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 4 settembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Nelle 5 partite disputate dall'inizio e l'ingresso nel secondo tempo della gara contro la Giordania, Messi guida tutte le classifiche individuali della Seleccion. È, infatti, primatista per reti realizzate, ben 8. Il secondo è Lautaro Martinez, fermo a quota 2. Un distacco abissale che poteva essere più accentuato se Messi non avesse fallito i due rigori assegnatigli. Ovviamente, è il giocatore argentino con più assist (2), che gli hanno permesso di diventare l'assistman per eccellenza nella storia dei Mondiali. Guida anche le classifiche dei passaggi chiave, dei dribbling riusciti e delle big chances create. Un autentico dominio, al di sopra delle più rosee aspettative, per un veterano che si diceva dovesse semplicemente divertirsi dopo la vittoria, inseguita per una vita, dell'ultima Coppa del Mondo.

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E le altre Nazionali?

Se l'dipende solo ed esclusivamente dal suo leader carismatico e tecnico, sia in positivo che in negativo, le altre Nazionali possono contare su un maggiore ventaglio di opzioni e sbocchi offensivi. Le statistiche dellasono dominate da, primatista per reti (8) e passaggi chiave, e da, trascinatore con assist (5), dribbling riusciti e big chances create. La Spagna , invece, mette in mostra una maggiore eterogeneità dei protagonisti. Seguida per marcature (4),, che di mestiere fa il terzino, è a 2 assist e crea più big chances. I passaggi chiave se li spartiscono, mentre sui dribbling riusciti c'è lo zampino di

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 13: Michael Olise della Francia corre con la palla durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Francia e Ucraina al Parc des Princes il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

E l'avversaria dell'Argentina in semifinale? Nelle statistiche dell'Inghilterra si può notare una co-partecipazione totale. Kane e Bellingham sono i migliori finalizzatori (entrambi con 6 gol), a Rice va il premio dei passaggi chiave, a Gordon e Saka, invece, il titolo di migliori assistman (ex aequo a quota 3). Il neoacquisto del Barcellona ha completato più dribbling e Bellingham, insieme a Rice, vanta le big chances create.