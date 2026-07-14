Tra i calciatori del Barcellona che hanno giocato il Mondiale che sta per terminare figura anche Frenkie De Jong. Il centrocampista, infatti, ha giocato con la sua Olanda nella massima competizione intercontinentale. Tuttavia, la spedizione della squadra fino a poche settimane fa allenata da Ronald Koeman è terminata prima del previsto a causa dell'eliminazione per mano del Marocco ai sedicesimi di finale. Dopo il torneo, i giocatori olandesi hanno avuto modo di riposarsi per alcuni giorni prima di tornare a disposizione dei rispettivi club. Proprio al suo rientro, De Jong ha portato con sé una pessima notizia per il Barça.

Barcellona, grave infortunio per De Jong che rischia un lungo stop

Negli ultimi minuti, il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che, due giorni fa, diversi calciatori del Barcellona hanno sostenuto lein occasione della preparazione alla stagione. Coloro che, nelle ultime settimane, hanno disputato il Mondiale hanno potuto avere qualche giorno in più per riposare. Tuttavia, il difensore centrale dell'ed il centrocampista De Jong hanno deciso di andare al centro sportivo per le visite mediche. Il club della Catalogna, però, ha ottenuto delle pessime notizie dal calciatore della Nazionale Olandese.

Barcellona, Spagna - 11 aprile 2026: Frenkie de Jong del Barcellona osserva dalla panchina prima della partita de LaLiga EA Sports tra Barcellona ed Espanyol allo Spotify Camp Nou. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Infatti, l'ex giocatore dell'Ajax ha riportato un grave infortunio al ginocchio. Nei prossimi giorni, il centrocampista del Barcellona si sottoporrà ad altri esami medici con lo scopo di avere una diagnosi definitiva sull'infortunio. Per il momento, il club della Liga Spagnola non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale a riguardo, ma si pensa che il centrocampista olandese possa restare ai box per ben quattro mesi. Se queste dovessero essere le previsioni, allora De Jong potrebbe rivedere il rettangolo verde nel mese di novembre. Di conseguenza, salterebbe i primi mesi della stagione 2026/2027.