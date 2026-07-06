La Nazionale olandese potrebbe presto affidarsi a un nuovo commissario tecnico e, tra i profili valutati dalla federazione, spunta anche il nome di Arne Slot. Dopo le dimissioni di Ronald Koeman, il processo di selezione per la nuova guida tecnica è entrato nel vivo e la lista dei candidati si starebbe progressivamente definendo.

La voce Slot prende quota, l'ex Liverpool punta alla panchina dell'Olanda

A riportare l’indiscrezione è il giornalista, che su X ha scritto: “Arne Slot è uno dei candidati per diventare il nuovo commissario tecnico dei Paesi Bassi dopo le dimissioni di Ronald Koeman. Altri candidati sono ancora in valutazione, ma Slot è nella lista ristretta. I primi contatti hanno già avuto luogo”.

Secondo quanto filtra, dunque, il tecnico del Liverpool sarebbe stato inserito ufficialmente tra i nomi presi in considerazione dalla federazione olandese. Anche se non rappresenterebbe l’unica opzione sul tavolo. La scelta finale resta infatti aperta e legata a una valutazione più ampia del progetto tecnico per il futuro della Nazionale.

Slot, dal canto suo, è considerato uno degli allenatori più interessanti del panorama europeo. Il suo lavoro negli ultimi anni è stato caratterizzato da un calcio organizzato, intenso e propositivo, oltre alla capacità di valorizzare giovani giocatori inserendoli in un sistema chiaro e riconoscibile. Proprio queste qualità lo avrebbero portato all’attenzione della federazione olandese come possibile erede di Koeman.

🚨🆕 Understand Arne Slot is one of the candidates to become the new Netherlands head coach following Ronald Koeman’s resignation.



Other candidates are also being considered, but Slot is on the shortlist.



Initial talks have already taken place. @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/BMl5sxP3xG — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 6, 2026

L'Olanda vuole ripartire dopo le dimissioni di Koeman

Le dimissioni dell’ex commissario tecnico hanno aperto una fase delicata per il movimento calcistico dei Paesi Bassi, chiamato a rilanciare le proprie ambizioni dopo risultati altalenanti nelle ultime competizioni internazionali.

In questo contesto, la candidatura di Slot assume un valore significativo. Il tecnico rappresenterebbe una soluzione di continuità con la tradizione del calcio totale olandese. Pur con un approccio aggiornato alle esigenze del calcio contemporaneo. Secondo Florian Plettenberg, i primi contatti tra le parti sarebbero già stati avviati, segnale che il suo nome non è soltanto una suggestione ma una pista concreta, anche se ancora in una fase iniziale. La decisione definitiva richiederà ulteriori colloqui e valutazioni da parte della federazione prima di arrivare a una scelta per la panchina dell’Olanda.