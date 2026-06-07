Cody Gakpo, convocato dall'Olanda per il Mondiale, ha parlato dell'esonero di Arne Slot dal Liverpool. L'attaccante dei Reds ha appreso la notizia da Virgil van Dijk e dalla stampa e ha poi commentato ad ESPN NED: "Ovviamente è un peccato che sia stato esonerato".

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

Gakpo su Slot: "Un peccato che sia stato esonerato dopo una stagione in cui abbiamo lottato per la Champions League"

🚨 Roberto De Zerbi is keen to bring Cody Gakpo to Tottenham this summer.



Gakpo is open to leaving Anfield after Arne Slot’s departure - they had a special relationship.



De Zerbi is said to be a long-time admirer of the Dutch forward and is currently working on a strategy to… pic.twitter.com/YrHmgktt3Q — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 6, 2026

"Nessuno se lo aspettava"

Mentre Gakpo si preparava per andare a giocare negli USA con la nazionale olandese nel suo club, il Liverpool , succedeva una cosa di notevole importanza. I Reds hannoliberatosi dal Bournemouth . Gakpo non ne sapeva nulla e ha appreso la cosa dal compagno di club e nazionel Van Dijk e dalla stampa. Ha quindi deciso di commentare la notizia ai microfoni di Espn: "Ovviamente è un peccato che sia stato esonerato. Soprattutto dopo una stagione in cui abbiamo lottato per qualificarci in Champions League. Credo che il club abbia fatto un comunicato ufficiale", ha detto.Il Liverpool ha chiuso la Premier League in quinta posizione. L'annata, dopo la trionfale precedente stagione con Slot, è stata più che movimentata, soprattutto a causa dellache si è trascinata a lungo. Gakpo, quindi, ha detto che nessuno si aspettava l'esonero di Slot: "Penso che nessuno dei giocatori se lo aspettasse, ma è successo. Ma molti di noi ora sono impegnati in nazionale e dobbiamo lasciarcelo alle spalle, dobbiamo concentrarci sul Mondiale in questo momento. Per quanto, immagino, che per alcuni possa essere difficile".

L'ex attaccante del PSV, infine, ha speso belle parole per salutare il suo ex allenatore: "Devo ringraziarlo per gli ultimi due anni, per le due stagioni passate insieme. La scorsa stagione, per ovvi motivi, è stata il momento più bello e alto e avrò sempre dei bellissimi ricordi".

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.