Cristiano Ronaldo apre un nuovo capitolo della sua carriera. Mentre continua a essere protagonista sul campo, il fuoriclasse portoghese debutta anche nel mondo della fiction. Il cinque volte Pallone d'Oro sarà infatti produttore esecutivo e attore di "Day 1s", una serie televisiva dedicata ai retroscena del calcio britannico. La produzione racconta il lato meno visibile del pallone: trattative riservate, giochi di potere, interessi economici e decisioni capaci di cambiare il destino di un calciatore in poche ore. Le riprese sono già iniziate allo stadio del Barnet FC, a Londra. Nel cast ci sono anche Damian Lewis, il rapper Dave e Thierry Henry. Un progetto che conferma la volontà di Ronaldo di costruire il proprio futuro anche lontano dal rettangolo di gioco.

Dal campo al set: Cristiano Ronaldo protagonista di una serie sul business del pallone

Cristiano Ronaldo continua ad allargare i propri orizzonti. Il campione portoghese debutterà come produttore esecutivo e attore nella serie "Day 1s", un progetto che porta sullo schermo il volto meno conosciuto del calcio inglese. Al centro della storia c'è Stanley Dalton, potente procuratore britannico alle prese con trasferimenti, negoziazioni, interessi milionari e giochi di potere che si consumano dietro le quinte del mercato. Una trama di finzione ispirata alle dinamiche che caratterizzano il calcio moderno. Le riprese principali sono già partite allo stadio del Barnet FC, nella zona nord-ovest di Londra. Ronaldo condividerà il set con Damian Lewis, interprete del protagonista, il rapper britannico Dave e l'ex fuoriclasse francese Thierry Henry.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 8 GIUGNO: Cristiano Ronaldo del Portogallo e Roberto Martinez, allenatore del Portogallo, interagiscono dopo la vittoria nella finale della UEFA Nations League 2025 tra Portogallo e Spagna alla Munich Football Arena l'8 giugno 2025 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il progetto porta la firma di UR•Marv Studios, la casa di produzione fondata nel 2025 dallo stesso Ronaldo insieme al regista Matthew Vaughn. L'obiettivo è unire sport, intrattenimento e innovazione con produzioni pensate per il mercato internazionale. Lo studio aveva già finanziato due film d'azione prima di lanciare questa nuova serie. Per il portoghese si tratta di un'altra tappa di un percorso che va oltre il calcio. Dopo documentari e apparizioni televisive, arriva il primo ruolo in una produzione di fiction. Con il finale della carriera agonistica sempre più vicino, Ronaldo continua a costruire il proprio futuro. Passo dopo passo.