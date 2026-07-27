Neve a Zenica, l'Italia si allena ancora a Coverciano e rimanda la partenza

Il futuro della Nazionale italiana resta al centro dell'attenzione dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo. La scelta del nuovo commissario tecnico è tornata completamente in discussione e, nelle ultime ore, è intervenuto anche Giovanni Malagò. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il presidente della FIGC ha assicurato che avvierà immediatamente un confronto con tutte le parti coinvolte per individuare la soluzione migliore per la panchina azzurra.

Malagò: "Parlerò con tutti il prima possibile"

Intervenuto in collegamento con Il Sole 24 Ore, Malagò ha confermato di voler affrontare rapidamente la situazione. Il presidente federale ha spiegato di aver mantenuto un impegno già fissato, ma di essersi ritrovato in pochi minuti con centinaia di messaggi ricevuti sul telefono. Da qui la promessa di, ribadendo la volontà di affrontare la vicenda con tempestività e senso di responsabilità.

CORTINA D'AMPEZZO, ITALIA - 15 MARZO: Giovanni Malago, Presidente di Milano Cortina 2026, saluta durante la cerimonia di premiazione dello slalom maschile, nel nono giorno dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presso il Centro Sciistico Alpino Tofane, il 15 marzo 2026 a Cortina d'Ampezzo, Italia. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

"Questo appuntamento l'ho voluto conservare, ma adesso in questi 20-25 minuti di collegamento ho 6-700 nuovi messaggi su Whatsapp. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia".

La panchina azzurra resta senza padrone

La rinuncia di Andrea Pirlo ha costretto la FIGC a rivedere i propri piani proprio quando sembrava che la situazione fosse ormai definita. Per questo motivo, con la Federazione chiamata a individuare in tempi rapidi il profilo giusto per guidare la Nazionale nei prossimi impegni. Al momento Malagò non ha fatto nomi né indicato possibili candidati, limitandosi ad annunciare che parlerà con tutti prima di assumere qualsiasi decisione.

I prossimi giorni saranno quindi decisivi per capire quale direzione prenderà la FIGC. Il confronto annunciato da Malagò rappresenta il primo passo verso una scelta che dovrà restituire stabilità all'ambiente azzurro dopo le ultime turbolenze. L'obiettivo della Federazione è individuare una soluzione condivisa che permetta all'Italia di ripartire rapidamente con una guida tecnica definita.