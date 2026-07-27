Andrea Pirlo non sarà il commissario tecnico dell'Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a seguito delle pressioni riguardanti la collaborazione tra l'ex centrocampista e Fonbet (principale piattaforma di scommesse sportive russa), sarebbero stati annullati tutti gli incontri in programma a Roma tra la FIGC e l'entourage di Pirlo per ciò che concerne la rescissione del contratto con lo United FC (portando a quella che sarebbe stata la conseguente firma di Pirlo come ct dell'Italia).

Dopo Ancelotti e Guardiola, dunque, salta anche Andrea Pirlo e, come risultato di questa vicenda, Maldini e Leonardo starebbero ora valutando le dimissioni. Nella notte italiana, sono poi arrivate le parole dello stesso ex calciatore attraverso un lungo messaggio sui social carico di rabbia e delusione.

Pirlo: "Collaborazione sportiva, non politica"

Attraverso un post sui propri canali social, Andrea Pirlo ha deciso di esporsi pubblicamente in merito alla vicenda, scrivendo: "Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio. Ritengo però doveroso chiarire alcuni aspetti. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto".

LONDRA, INGHILTERRA - 23 MARZO: Andrea Pirlo del Milan osserva la partita tra le leggende del Tottenham e le AC Milan Glorie al Tottenham Hotspur Stadium il 23 marzo 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Sara Cavallini/AC Milan via Getty Images)

Quanto alla collaborazione con il noto sito di scommesse russo, l'ex tecnico di United FC e Sampdoria ha spiegato: "La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono".

Il messaggio di Pirlo a Maldini e Leonardo

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🚨🇮🇹 OFFICIAL: Andrea Pirlo statement after his collaboration with Russian brand became key topic in Italy ahead of his verbal agreement as National team head coach.



“In recent days I have watched with great bitterness the debate that has developed around my name and the… pic.twitter.com/mJxuIOm9aE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Successivamente, Pirlo ha voluto ringraziare il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo affermando: "Desidero ringraziareper la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l’amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano

Concludendo, l'ex centrocampista di Juventus e Milan ha chiuso il suo lungo messaggio chiarendo: "Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre".