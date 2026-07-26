Massimo Oddo prende posizione. L'ex difensore della Nazionale ha difeso Andrea Pirlo dalle critiche arrivate dopo l'ipotesi di una sua possibile nomina come nuovo commissario tecnico dell'Italia. Intervenuto ai microfoni de La Stampa, l'ex compagno di squadra del centrocampista ha parlato di "preconcetti" nei confronti dell'ex allenatore della Juventus. Secondo Oddo, infatti, la carriera di Pirlo in panchina non può essere considerata fallimentare. I risultati ottenuti in Italia e all'estero raccontano una storia diversa. Dalla vittoria di due trofei con i bianconeri fino alla promozione negli Emirati Arabi, Pirlo ha raccolto traguardi importanti. Per questo motivo Oddo chiede maggiore equilibrio nei giudizi.

Italia, Oddo non ci sta: "Pirlo non ha una carriera fallimentare"

"Mi dà fastidio quando si dice che non ha avuto una buona carriera da allenatore". Le parole disono chiare. L'ex difensore ha voluto sottolineare il percorso di, spesso messo in discussione dopo l'esperienza sulla panchina della. Secondo Oddo, il tecnico bresciano ha comunque lasciato il segno nelle sue esperienze. Con i bianconeri ha conquistato due trofei e raggiunto la qualificazione inLeague. Poi ha scelto nuove sfide, prima ine successivamente negli Emirati Arabi, dove ha guidato lo United FC alla prima storica promozione nella massima serie.

LONDRA, INGHILTERRA - 23 MARZO: Andrea Pirlo del Milan osserva la partita tra le leggende del Tottenham e le AC Milan Glorie al Tottenham Hotspur Stadium il 23 marzo 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Sara Cavallini/AC Milan via Getty Images)

Per Oddo, quindi, il possibile arrivo di Pirlo sulla panchina dell'Italia non sarebbe una scelta azzardata. Anzi, rappresenterebbe un progetto più ampio, sostenuto anche dalla fiducia di Paolo Maldini. L'ex capitano rossonero, secondo Oddo, avrebbe scelto senza farsi condizionare dalle critiche esterne. Infine, sul possibile confronto con Guardiola, altro nome accostato alla Nazionale, Oddo non vede un problema. "È normale fare dei colloqui con diversi allenatori", ha spiegato. Ora resta da capire quale sarà la decisione definitiva della Federazione e se Pirlo sarà davvero il prossimo uomo chiamato a guidare gli Azzurri. Alla luce anche delle ultime scoperte (pubblicitarie).