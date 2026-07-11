Ibra, 38 anni e 3 mesi: solo Inzaghi, Maldini e Costacurta sono irraggiungibili...

Cresce l'attesa per scoprire chi sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale. L'annuncio di Giovanni Malagò, nuovo presidente della federazione, è atteso a breve e sono ore decisive per la scelta di una figura chiave. Uno dei nomi caldi è quello di Paolo Maldini. A riguardo di tale possibilità si è espresso un ex rossonero e campione del Mondo: Massimo Oddo.

Oddo vuole Maldini in Nazionale: “Conosco Paolo, la sua serietà"

Laattende, Malagò attende. La risposta di Paolo Maldini , leggenda dele della, è attesa per domani. E allora scopriremo se sarà lui il prossimo direttore tecnico degli Azzurri o se sarà uno degli altri nomi in ballo a ricoprire questo importante incarico. Il nuovo presidente federale è fiducioso e spera di chiudere la trattativa domani per poi avviare il lavoro necessario a trovare e convincere il. Il ritardo sarebbe dovuto alle necessità dell'ex dirigente rossonero che deve risolvere alcuni impegni professionali pregressi. Del resto Malagò lo aveva detto: che questa sarebbe stata la settimana in cui avrebbe fatto questo importante annuncio e che ci sarebbe potute essere delle sorprese. Non resta che aspettare.

LECCE, ITALIA - 22 GIUGNO: Paolo Maldini del Milan durante la partita di Serie A tra US Lecce e AC Milan allo stadio Via del Mare, il 22 giugno 2020 a Lecce, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Nel frattempo, però, della possibilità che Maldini decida per accettare la proposta della FIGC, ha parlato un suo ex compagno di squadra. Trattasi di Massimo Oddo che ha da poco lasciati la guida del Milan Futuro e che per diversi anni ha vestito la maglia del Diavolo. Secondo Oddo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore è l'uomo giusto per diventare dt dell'Italia: “Maldini è l'uomo giusto per questo importante lavoro. Conosco Paolo, conosco la sua serietà e il suo coraggio. Se accettasse vorrebbe dire che davvero la Federazione ha voglia di cambiare qualcosa. Non ci servono le figurine, abbiamo bisogno di un uomo di calcio che conosca tutte le dinamiche"