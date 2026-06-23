Stefano Pioli non accetta, Paolo Maldini non ha parole: "Non ho mai visto dare un rigore così"

La FIGC ha come nuovo presidente Giovanni Malagò, il quale vuole con sé anche una leggenda del calcio come Paolo Maldini. L'ex capitano e dirigente del Milan, infatti, da tre anni è fermo dopo che Gerry Cardinale ha preso la decisione di licenziarlo. Adesso, con la vittoria di Malagò alle elezioni per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, l'ex difensore potrebbe avere la possibilità di ottenere un incarico molto importante visto che è un obiettivo dell'ex numero uno del CONI.

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Contatti tra FIGC e Maldini: Malagò vuole l'ex Milan come direttore

Quandoha preso la decisione didalla presidenza della Federcalcio Nazionale, hanno iniziato a circolare i nomi dei possibili candidati. Oltre a quelli di Malagò ed Abete, i due che poi si sono affrontati nelle elezioni di ieri, sono stati fatti anche nomi di ex calciatori tra cui quello di Paolo Maldini. Tuttavia, in molti non vedevano di buon occhio l'ipotesi di un ex calciatore alla guida della Federazione. Alla fine, soltanto Abete e Malagò si sono candidati ed il secondo ha vinto le elezioni grazie aldei voti.

Napoli, Italia - 2 aprile 2023: Paolo Maldini del Milan arriva prima della partita di Serie A tra Napoli e Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

L'ex numero uno del CONI, per fare in modo che il calcio italiano torni ad alti livelli, vorrebbe inserire nel proprio organigramma degli ex calciatori che hanno scritto pagine molto importanti della storia di questo sport. Uno di questi potrebbe essere Paolo Maldini. Infatti, come riportato da Fabrizio Romano sui propri profili social, la Federcalcio Nazionale ha avuto dei contatti informali con l'ex difensore, capitano e direttore del Milan. Malagò, infatti, lo vorrebbe come direttore nel suo progetto. I contatti tra le parti continueranno. Maldini viene ritenuto perfetto per la Federazione e si aspetta soltanto di scoprire quale sarà, con precisione, la mansione che dovrà svolgere.

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