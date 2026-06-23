Ancora una volta, la classifica marcatori dei Mondiali ha subito un aggiornamento molto importante. Infatti, grazie alle ultime partite disputate, l'ex attaccante Miroslav Klose ha ufficialmente perso il primato. Il tedesco, nel corso della giornata di ieri, è stato superato da Lionel Messi, il quale ha realizzato 18 reti nella massima competizione intercontinentale. Al primo posto di questa classifica si sta avvicinando anche un altro calciatore, vale a dire Kylian Mbappé. Il francese, in questo momento, ha eguagliato Klose a quota 16 gol.

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Classifica marcatori Mondiali: Messi si prende il primo posto

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Mbappé vicino all'argentino: eguagliato Klose a quota 16

Presso l'AT&T Stadium di Arlington, l'Argentina Campione del Mondo ha affrontato l'di. Il match della seconda giornata delavrebbe dato a Messi l'occasione di diventare il nuovo miglior marcatore all-time dei Mondiali. Al 7' viene fischiato un calcio di rigore in favore dell'Albiceleste. La Pulga va sul dischetto ma il tiro va fuori. Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, però, viene scritta una pagina di storia del calcio.dà palla a Messi che, del limite dell'area di rigore, sblocca la partita, sale a quota 17 reti nel Mondiale e, superando Klose, diventa il miglior marcatore nella storia del torneo.Negli ultimi secondi della gara, per la precisione al 95esimo minuto di gioco, Messi ha anche il tempo di realizzare il secondo gol per l'Argentina ed ora le reti nel Mondiale sono 18. Con questo risultato, la selezione dell'America Meridionale ottiene la qualificazione aimentre il suo capitano, che sabato compirà, non smette mai di regalare emozioni e spettacolo dimostrando, ancora una volta, di essere tra i migliori nella storia del calcio.Se nella prima giornata della fase a gironi Messi ha risposto a Mbappé, in questa succede il contrario. La Francia di, infatti, ha giocato contro l'a Philadelphia, per la precisione presso il Lincoln Financial Field. Al minuto 14, con un gran tiro da fuori area, Mbappé apre le marcature dell'incontro realizzando il suo quindicesimo gol ai Mondiali, gli stessi fatti daIl Fenomeno. All'intervallo, però, la gara viene interrotta a causa del maltempo e, dopo diversi minuti di attesa, le squadre hanno fatto ritorno sul rettangolo verde.

Wroclaw, Polonia - 5 settembre 2025: Kylian Mbappé della Francia esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante la partita di qualificazione al Mondiale tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Nove minuti dopo l'inizio della seconda frazione di gioco, Les Coqs approfittano di un errore del portiere avversario, Dembélé recupera palla, serve Mbappé che segna e porta la sua squadra sul 2-0. Per il capitano transalpino si tratta del gol numero 16 in altrettante partite disputate nella massima competizione intercontinentale. In questo modo ha eguagliato Miroslav Klose e si è portato anche a -2 da Messi. Il match termina 3-0 con Dembélé che chiude i giochi ed i francesi che vanno ai sedicesimi. Argentina e Francia continuano, così, il loro percorso trascinate dai loro numeri 10 nonché capitani.

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