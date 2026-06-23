Con gli incontri disputati nel corso della giornata di ieri, la classifica dei gol ha subito un aggiornamento molto importante
Ancora una volta, la classifica marcatori dei Mondiali ha subito un aggiornamento molto importante. Infatti, grazie alle ultime partite disputate, l'ex attaccante Miroslav Klose ha ufficialmente perso il primato. Il tedesco, nel corso della giornata di ieri, è stato superato da Lionel Messi, il quale ha realizzato 18 reti nella massima competizione intercontinentale. Al primo posto di questa classifica si sta avvicinando anche un altro calciatore, vale a dire Kylian Mbappé. Il francese, in questo momento, ha eguagliato Klose a quota 16 gol.
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Classifica marcatori Mondiali: Messi si prende il primo postoPresso l'AT&T Stadium di Arlington, l'Argentina Campione del Mondo ha affrontato l'Austria di Ralf Rangnick. Il match della seconda giornata del Girone J avrebbe dato a Messi l'occasione di diventare il nuovo miglior marcatore all-time dei Mondiali. Al 7' viene fischiato un calcio di rigore in favore dell'Albiceleste. La Pulga va sul dischetto ma il tiro va fuori. Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, però, viene scritta una pagina di storia del calcio. Medina dà palla a Messi che, del limite dell'area di rigore, sblocca la partita, sale a quota 17 reti nel Mondiale e, superando Klose, diventa il miglior marcatore nella storia del torneo.
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Mbappé vicino all'argentino: eguagliato Klose a quota 16Se nella prima giornata della fase a gironi Messi ha risposto a Mbappé, in questa succede il contrario. La Francia di Didier Deschamps, infatti, ha giocato contro l'Iraq a Philadelphia, per la precisione presso il Lincoln Financial Field. Al minuto 14, con un gran tiro da fuori area, Mbappé apre le marcature dell'incontro realizzando il suo quindicesimo gol ai Mondiali, gli stessi fatti da Ronaldo Il Fenomeno. All'intervallo, però, la gara viene interrotta a causa del maltempo e, dopo diversi minuti di attesa, le squadre hanno fatto ritorno sul rettangolo verde.
Nove minuti dopo l'inizio della seconda frazione di gioco, Les Coqs approfittano di un errore del portiere avversario, Dembélé recupera palla, serve Mbappé che segna e porta la sua squadra sul 2-0. Per il capitano transalpino si tratta del gol numero 16 in altrettante partite disputate nella massima competizione intercontinentale. In questo modo ha eguagliato Miroslav Klose e si è portato anche a -2 da Messi. Il match termina 3-0 con Dembélé che chiude i giochi ed i francesi che vanno ai sedicesimi. Argentina e Francia continuano, così, il loro percorso trascinate dai loro numeri 10 nonché capitani.
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