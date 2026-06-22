Altra vittoria netta per la Seleccion che trionfa grazie al fantasista argentino e si qualifica ai sedicesimi
La prima volta non si scorda mai! L'Egitto e Momo Salah festeggiano la prima vittoria ai Mondiali
L'Argentina si affida ancora una volta al suo uomo simbolo. La Selección supera l'Austria con un netto 2-0 e lo fa grazie a una doppietta di Lionel Messi, in gol al 38' e al 95', risultato che permette al fuoriclasse argentino di entrare ulteriormente nella storia del calcio mondiale. Con queste due reti, infatti, il numero 10 raggiunge quota 18 gol ai Mondiali, diventando il miglior marcatore di sempre nella serie iridata e aggiungendo un altro incredibile record a una carriera già leggendaria.
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Messi sblocca la partita nel primo tempoL'Argentina ha preso in mano la gara fin dalle prime battute, mostrando maggiore qualità nel palleggio e un controllo quasi costante del gioco. I campioni del mondo hanno chiuso con il 54% di possesso palla, completando ben 553 passaggi contro i 467 dell'Austria e vincendo nettamente anche il duello fisico, come testimoniano i 21 contrasti vinti contro i 12 degli avversari.
La pressione albiceleste è stata premiata al 38'. Dopo diversi tentativi, è stato ancora una volta Lionel Messi a trovare la giocata decisiva, firmando l'1-0 e indirizzando il match sui binari desiderati dalla squadra di Lionel Scaloni.
L'Austria prova a reagire, ma l'Argentina controllaNella ripresa l'Austria ha tentato di alzare il baricentro, senza però riuscire a creare veri pericoli. Le statistiche raccontano una partita dominata dagli argentini: 2,62 gol attesi (xG) contro gli appena 0,50 degli austriaci, tre grandi occasioni create contro una sola concessa e dodici conclusioni totali contro sei.
L'Austria ha provato a sfruttare i calci piazzati, conquistando tre corner contro l'unico dell'Argentina, ma la retroguardia albiceleste ha concesso pochissimo e il portiere sudamericano è stato chiamato in causa soltanto in un'occasione.
Il sigillo al 95' e un nuovo record per la leggendaQuando la partita sembrava ormai destinata a chiudersi sull'1-0, è arrivato il colpo definitivo. Al 95' l'Argentina ha trovato spazio in contropiede e ancora una volta è stato Messi a presentarsi all'appuntamento con il gol, siglando il definitivo 2-0.
La seconda rete della serata vale molto più di una semplice vittoria. Con il gol nel recupero, il capitano argentino sale infatti a 18 reti ai Mondiali, diventando il miglior marcatore nella storia della competizione e riscrivendo ancora una volta i libri del calcio.
L'Argentina si gode il suo eterno numero 10A quasi quarant'anni, Lionel Messi continua a essere il punto di riferimento dell'Argentina e il protagonista assoluto delle grandi serate internazionali. La Selección avanza grazie al suo capitano, mentre il numero 10 aggiunge un altro capitolo a una carriera irripetibile.
I record, nel caso di Messi, sembrano non finire mai. E la sensazione è che la leggenda abbia ancora voglia di continuare a scrivere la storia.
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