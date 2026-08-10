Una voce priva di fondamento ha trasformato un semplice matrimonio a Madeira in un improvviso evento mediatico. Convinti di poter assistere al matrimonio di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, centinaia di turisti sono caduti nella trappola di una fake news accorrendo in tantissimi alla cattedrale di Funchal.

La falsa indiscrezione

Nel corso della precedente settimana, diversi tabloid hanno diffuso la voce secondo cui l'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid Juventus (tra le altre) si sarebbe sposato lo scorso weekend alla cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione a Funchal, a Madeira, insieme alla compagna. Una voce completamente priva di fondamento che ha soltanto tratto in inganno centinaia di persone.

LEIRIA, PORTOGALLO - 10 GIUGNO: Cristiano Ronaldo del Portogallo gesticola durante la partita amichevole internazionale tra Portogallo e Nigeria all'Estadio Dr Magalhaes Pessoa il 10 giugno 2026 a Leiria, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Nella giornata di sabato 8 agosto, infatti, centinaia di turisti si son radunati fuori dalla chiesa nella speranza di assistere al matrimonio tra Georgina e CR7. La notizia riguardo le nozze dell'attaccante dell'Al-Nassr, però, si è rivelata completamente falsa. Difatti, il Jornal de Madeira ha raccontato l'assurda vicenda scrivendo: "La piazza della chiesa era gremita di una folla che si è radunata nella speranza di assistere al matrimonio di Cristiano Ronaldo, in seguito alle informazioni circolate su diversi media".

La risposta di Cristiano Ronaldo sui social media

🤯 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘: Cristiano Ronaldo caused absolute chaos at a wedding in Madeira… without even being there. 😭🇵🇹



More than 2,000 fans packed the streets outside Funchal Cathedral after becoming convinced Cristiano and Georgina Rodríguez were secretly getting married.… pic.twitter.com/4nZVDAWwa4 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 9, 2026

La stessa cattedrale di, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, ha commentato l'accaduto scrivendo di non aver mai visto nulla di simile ma, ciò che più fa sorridere dell'episodio, è che un matrimonio quel giorno c'è stato, tuttavia, si trattava di una comune coppia di sposi chiamati

L'equivoco ha anche scatenato la reazione di Cristiano Ronaldo stesso, il quale attraverso un commento sotto al post della notizia su Instagram del Jornal de Madeira ha deciso di rispondere con una serie di emoji che ridono. Nessun matrimonio, dunque, per l'attaccante portoghese e Georgina Rodriguez: soltanto una curiosa confusione nata dalla popolarità del fenomeno di Madeira.