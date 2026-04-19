La scuola calcistica di Zagabria in Inter-Como: Baturina e Sucic, due talenti dalla Croazia
I due volti della semifinale di ieri sera
I due volti della semifinale di ieri sera
Il giornalista si racconta
Riviviamo il match di andata
Il portoghese continua a dividere tifosi e opinione pubblica, ma i numeri sono dalla sua parte
Il presidente dei Lariani contento a metà
I possibili introiti della Beneamata
Le belle parole del francese per la sua ex squadra
Le scuse del nigeriano
Il lato oscuro della Movida
Gli introiti dei club
La vincente affronterà una tra Atalanta e Lazio
Il clima infuocato in casa biancoceleste
I nerazzurri hanno il match point scudetto: aspettando i risultati di Napoli e Milan
Le parole in conferenza stampa di Malagò
Un ritorno in azzurro?
Una situazione spiacevole per il calciatore italiano
L'attacco al calcio italiano
Le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.
L'analisi dell'ex Pallone d'Oro
Le dichiarazioni di Evelina Christillin sul Mondiale 2026.
A tutto Akanji
Lo sprofondo rossonero
Tre rientri fondamentali per i giallorossi
Le parole del tecnico neroblu al termine della sfida col Genoa
Le migliori e le peggiori individualità della partita di Serie A
L'Inter si prepara alla vittoria
Le parole di Tonali
Il pensiero dell'ex allenatore
Classifica ricavi sponsor
Il passo falso decisivo del Borussia Dortmund