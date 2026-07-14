Salutato Vincenzo Italiano, artefice dello storico successo in Coppa Italia nella stagione 2024/25, il Bologna ha scelto di ripartire da Domenico Tedesco. Il tecnico italiano, ma con formazione teutonica, allenerà per la prima volta nella sua carriera nel nostro calcio. Dopo le avventure alla guida di Stoccarda, Schalke 04, Nazionale belga e Fenerbahçe, ha accettato la proposta rossoblu.

Il punto sul mercato

Iniziata, questa mattina, l'eraal Bologna . L'allenatore italiano ha diretto il suo primo allenamento sul campo centrale di Valles, davanti a circa trecento tifosi rossoblu. Al termine della prima sessione si è intrattenuto con i giornalisti presenti, rispondendo alle varie domande di mercato: "Non è un segreto che le nostre priorità siano une un. Ma il mercato è bloccato per tutti, negli anni del mondiale è sempre così. Ma io e la società siamo allineati su tutto".

COLOGNE, GERMANY - MARCH 28: Domenico Tedesco, allenatore del Belgio, reagisce durante un'amichevole internazionale tra Germania e Belgio allo RheinEnergieStadion il 28 marzo 2023 a Colonia, Germania. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Alla domanda se Rowe, Castro e Lucumi rimarranno, Tedesco ha risposto: "I dirigenti sanno benissimo le mie esigenze, ma anche io so quali sono le esigenze del club. Loro sono stati sempre trasparenti con me, dicendomi quali fossero gli scenari: e io ho preso la decisione di venire qui. Lucumi, al momento, è un nostro calciatore".

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...E le stelle della squadra?

Il neotecnico è intervenuto anche sul rinnovo di: "E’ un tormentone che va avanti da un po’. Io tengo molto a lui, aspetto la notizia positiva: e sono convinto che risolveremo questa situazione". Diverso il discorso riguardo, attualmente svincolato dopo la scandeza del contratto lo scorso 30 giugno: "Remo è in ottimi rapporti con la società, specialmente con Giovanni Sartori. Vediamo…".

NAPLES, ITALY - MAY 11: Riccardo Orsolini del Bologna FC 1909 festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Bologna FC 1909 allo Stadio Diego Armando Maradona l'11 maggio 2026 a Napoli, Italia. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Nella prima sgambata in campo, Tedesco ha riconfermato il 4-3-3 come modulo prescelto, ma ha aggiunto: "Potremmo variare anche sul 4-2-3-1". L'ago della bilancia pende su Bernardeschi. L'ex Juventus e Toronto è stato provato come mezz'ala e, a tal proposito, l'allenatore ha detto: "Ha qualità per giocare in quel ruolo". Infine, ha concluso con gli obiettivi della squadra: "E’ ancora presto per parlare d’Europa. La serie A è molto competitiva. Strada facendo vedremo dove ci porterà la stagione".