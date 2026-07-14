Norvegia, un'accoglienza da vichinghi! Il principe ereditario fa partire la remata di giocatori e tifosi

La marcia della nazionale argentina ai Mondiali prosegue con un carico di emozioni che va oltre il campo. Dopo aver raggiunto le semifinali battendo la Svizzera con il punteggio di 3-1, l'Albiceleste affronterà l'Inghilterra in maniera particolare: l'Argentina scenderà in campo con la seconda maglia maglia blu al posto della tradizionale azzurra e bianca.

La scelta dell'Argentina

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I precedenti al Mondiale

Questa decisione ha suscitato un enorme entusiasmo tra i tifosi per via dei forti parallelismi storici legati a questa scelta. Il tabellone ha tecnicamente designatocome squadra "di casa", dandole di fatto la priorità nell'indossare la classica maglia bianca e costringendo cosìa ripiegare sulla divisa alternativa blu e nera, colori che sono incredibilmente ricchi di simbolismo per i sudamericani.La maglia maglia blu è rimasta impressa nella memoria del calcio argentino perché, in entrambe le precedenti occasioni mondiali in cui è stata indossata contro l' Inghilterra , l'Albiceleste è sempre riuscita a vincere. La prima epica occasione fu l'indimenticabile vittoria per 2-1 nel quarto di finale dei, la partita in cuisegnò due gol storici: la "" e il "", quest'ultimo realizzato dopo aver dribblato cinque avversari e il portiere.

Successivamente, gli ottavi di finale di Francia 1998: l'Argentina vinse ai calci di rigore per 4-3 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2. D'altro canto, la cabala calcistica appare molto meno clemente con la prima maglia: le uniche sconfitte contro l'Inghilterra, avvenute nel 1966 e nel 2002, si verificarono proprio quando l'Argentina indossava la sua tradizionale maglia azzurra e bianca.

CITTA' DEL MESSICO, MESSICO - GIUGNO: Il giocatore argentino Diego Maradona salta più in alto del portiere inglese Peter Shilton per segnare con il suo gol della "Mano de Dios" (Mano di Dio), mentre i difensori inglesi Kenny Sansom (in alto), Gary Stevens (c) e Terry Fenwick osservano, durante i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 1986 allo Stadio Azteca, il 22 giugno 1986 a Città del Messico, Messico. (Foto di Allsport/Getty Images)

Ora, a quasi trent'anni esatti dall'ultima sfida, la storia aggiunge un nuovo e affascinante capitolo a questa rivalità. Argentina e Inghilterra si sfideranno mercoledì 15 luglio, al Mercedes Benz Stadium di Atlanta, alle ore 21.00 italiane.