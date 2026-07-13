Storicamente Inghilterra-Argentina è una sfida con infiniti argomenti intrinsechi: ci ha pensato Joe Cole a renderla ancora più elettrica
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L'attesa per la semifinale del Mondiale 2026, che vedrà contrapposte Inghilterra e Argentina, si fa sempre più rovente. L'ex centrocampista inglese Joe Cole ha deciso di infiammare l'atmosfera con delle provocazioni destinate a suscitare un ampio dibattito. L'ex giocatore ha infatti palesato una fiducia cieca nei confronti della rosa guidata da Thomas Tuchel.
Joe Cole sulla semifinale del MondialeIl siparietto arriva dalla trasmissione The Rest is Football, programma che vede alla conduzione Gary Lineker. L'episodio ha preso il via nel momento in cui il presentatore ha fatto notare al pubblico un dato statistico rilevante: la semifinale rappresenterà la prima occasione in cui Lionel Messi si ritroverà ad affrontare la compagine inglese nella fase finale di un torneo. Davanti a questa osservazione, Cole non ha utilizzato mezzi termini per esprimere il proprio pensiero sull'Albiceleste, lanciato in maniera tagliente. : "Vinceremo, mandiamo Messi a dormire. Lo ripeto, dobbiamo mandarlo a dormire".
Oltre alla provocazione diretta al capitano argentino, l'ex nazionale inglese ha tracciaato un pronostico chiarissimo sull'esito della sfida: "Lo dico fin da ora: andremo in finale. Abbiamo troppa velocità e troppo ritmo per battere l'Argentina. Ci riusciremo, lo sento profondamente".
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Il precedente di Inghilterra-ArgentinaLa sfida non rappresenta soltanto uno snodo cruciale per il Mondiale 2026, ma si carica di un significato simbolico di proporzioni storiche. La gara tra inglesi e argentini si materializza esattamente a quarant'anni di distanza dal celebre quarto di finale disputato ai Mondiali del 1986. Quell'indimenticabile incrocio fu deciso dalle giocate di Maradona, autore della famosa "Mano de Dios" e di quello che è universalmente riconosciuto come il leggendario "Gol del secolo".
Si tratta di un precedente ingombrante e iconico, capace di rendere ancora più carica di elettricità una rivalità storica, pronta ora ad arricchirsi di un ulteriore ed entusiasmante capitolo nei libri di storia del calcio mondiale.
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