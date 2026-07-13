Norvegia, il principe Haakon parla ai Løvene: "Sarete dispiaciuti, ma tutti noi siamo orgogliosi di voi"

L'attesa per la semifinale del Mondiale 2026, che vedrà contrapposte Inghilterra e Argentina, si fa sempre più rovente. L'ex centrocampista inglese Joe Cole ha deciso di infiammare l'atmosfera con delle provocazioni destinate a suscitare un ampio dibattito. L'ex giocatore ha infatti palesato una fiducia cieca nei confronti della rosa guidata da Thomas Tuchel.

Joe Cole sulla semifinale del Mondiale

Il siparietto arriva dalla trasmissione The Rest is Football, programma che vede alla conduzione. L'episodio ha preso il via nel momento in cui il presentatore ha fatto notare al pubblico un dato statistico rilevante: la semifinale rappresenterà la prima occasione in cui Lionel Messi si ritroverà ad affrontare la compagine inglese nella fase finale di un torneo. Davanti a questa osservazione,non ha utilizzato mezzi termini per esprimere il proprio pensiero sull'Albiceleste, lanciato in maniera tagliente. : "Vinceremo, mandiamo Messi a dormire. Lo ripeto, dobbiamo mandarlo a dormire".

Oltre alla provocazione diretta al capitano argentino, l'ex nazionale inglese ha tracciaato un pronostico chiarissimo sull'esito della sfida: "Lo dico fin da ora: andremo in finale. Abbiamo troppa velocità e troppo ritmo per battere l'Argentina. Ci riusciremo, lo sento profondamente".

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Il precedente di Inghilterra-Argentina

La sfida non rappresenta soltanto uno snodo cruciale per il Mondiale 2026, ma si carica di un significato simbolico di proporzioni storiche. La gara tra inglesi e argentini si materializza esattamente a quarant'anni di distanza dal celebre quarto di finale disputato ai Mondiali del 1986. Quell'indimenticabile incrocio fu deciso dalle giocate di, autore della famosa "" e di quello che è universalmente riconosciuto come il leggendario "".

CITTÀ DEL MESSICO, MESSICO - 22 GIUGNO: Il giocatore argentino Diego Maradona salta più in alto del portiere inglese Peter Shilton per segnare con il suo gol della "Mano de Dios", mentre i difensori inglesi Kenny Sansom (in alto), Gary Stevens (c) e Terry Fenwick osservano, durante i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 1986, allo Stadio Azteca, il 22 giugno 1986 a Città del Messico, Messico. (Foto di Allsport/Getty Images)

Si tratta di un precedente ingombrante e iconico, capace di rendere ancora più carica di elettricità una rivalità storica, pronta ora ad arricchirsi di un ulteriore ed entusiasmante capitolo nei libri di storia del calcio mondiale.