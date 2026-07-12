La presenza di Roberto Baggio sugli spalti ha illuminato la sfida mondiale tra Argentina e Svizzera, finita 3-1 per i sudamericani. Il leggendario "Divin Codino", che in carriera ha vinto un Pallone d'Oro era la stella più brillante tra le tante celebrità presenti in tribuna per questo torneo americano. Nonostante una prestazione di Messi leggermente sottotono rispetto ai suoi standard fantascientifici, il numero 10 di Rosario è stato comunque decisivo, sfornando l’assist fondamentale per sbloccare il match e portare in vantaggio l'Albiceleste. Al triplice fischio, l'attenzione si è spostata tutta sul dietro le quinte per l'emozionante incontro tra i due fuoriclasse.

Il Divin Codino ha assistito a una partita molto contestata

Dal suo seggiolino in tribuna d'onore,ha assistito a una partita vibrante ma anche estremamente tesa e contestata.tra Argentina e Svizzera, dividendo profondamente l'opinione pubblica e. Nel mirino degli svizzeri ci sono soprattutto alcune decisioni arbitrali, in particolare il secondo cartellino giallo comminato all'attaccante Breel Embolo, che ha lasciato i rossocrociati in inferiorità numerica nel momento cruciale del match.

GINEVRA, SVIZZERA - 15 NOVEMBRE: Breel Embolo della Svizzera esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Svizzera e Svezia allo Stade de Genève il 15 novembre 2025 a Ginevra, Svizzera. (Foto di Mattia Ozbot/Getty Images)

Sebbene la dinamica dell'azione sia stata analizzata al monitor e valutata dalla squadra arbitrale, l'episodio ha riacceso i focolai del sospetto. Oramai, ogni volta che l'Argentina scende in campo in questo Mondiale, l'ombra dello scandalo e del favoritismo sembra essere dietro l'angolo, alimentando il dibattito tra moviole e social network. Queste sono state le dichiarazioni del coach della Svizzera Yakin nel post gara: "Oggi in 11 contro 11 avremmo vinto. Il rosso è incredibile"

Baggio e Messi e il saluto speciale nel post partita

Caricamento post Instagram...

Al netto delle tensioni del campo, il post partita ha regalato un momento di pura poesia sportiva, una di quelle istantanee destinate a rimanere scolpite nella storia del calcio.. La testimonianza di questo incontro speciale è arrivata direttamente dai social network: "Grazie Leo per il tuo dono prezioso e per il tuo affetto! Ti voglio bene amico mio", ha scritto Baggio sul proprio profilo Instagram.Il messaggio fa da corredo a una splendida foto in cui, sorridenti, mentre l'ex fuoriclasse azzurro regge con orgoglio la maglia dell'Argentina appena ricevuta in dono dalla "Pulce". Tra campioni di questo calibro l'intesa è immediata e va oltre le bandiere:, è voluto correre personalmente a congratularsi con lui, sigillando un legame eterno nel nome del talento puro.