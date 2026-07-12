Questo Mondiale, vada come vada, verrà ricordato anche per le numerose panchine saltate. A questa lunga lista va ad aggiungersi anche il Senegal che ha deciso nelle ultime ore di sollevare dall'incarico Pape Thiaw. Il tecnico era reduce dall'eliminazione dal torneo per mano del Belgio ai sedicesimi di finale. Non è ancora chiaro il motivo che abbia spinto la Federazione a prendere questa decisione ma la conferenza stampa programmata per lunedì 13 dovrebbe chiarire la situazione.

Senegal, salta la panchina di Pape Thiaw: il comunicato della Federazione

🚨💣 PAPE THIAW A ÉTÉ LIMOGÉ CE SOIR PAR LE SÉNÉGAL ! 🇸🇳👋🏿



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Tra le tante Nazionali che hanno deciso di cambiare allenatore dopo i Mondiali c’è anche il Senegal . La Federazione del paese africano, eliminato nei sedicesimi di finale contro il, ha infatti comunicato di aver licenziato Pape. L’ex attaccante delaveva preso le redini dei Leoni della Teranga nel 2024, portandoli anche fino alla controversa finale di Coppa d’Africa contro il, prima vinta poi assegnata a tavolino ai Leoni dell'Atlante.

L'annuncio dell'esonero di Thiaw ha completamente spiazzato tutti, infatti non è ancora stato comunicato il motivo di questa scelta che, comunque, verrà rivelato nella conferenza stampa programma lunedì 13 luglio alle ore 16:00, presso lo stadio Léopold Sédar Senghor. Ma le tempistiche della decisione presa lasciano intendere che l'eliminazione dal Mondiale non sia la causa principale. In due anni sulla panchina del Senegal, Thiaw ha totalizzato 29 presenze, caratterizzate da 20 successi, 4 pareggi e 5 sconfitte.

LONDRA, INGHILTERRA - 15 NOVEMBRE: Pape Bouna Thiaw, commissario tecnico del Senegal, prima dell'amichevole internazionale tra Brasile e Senegal all'Emirates Stadium, il 15 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Harry Murphy/Getty Images)

Di seguito il comunicato: "La Federazione Calcistica del Senegal (FSF) informa l'opinione pubblica che, a seguito della riunione del Comitato Esecutivo tenutasi questo sabato 11 luglio 2026, è stato deciso di avviare una procedura di cessazione dalle funzioni del commissario tecnico della nazionale, il signor Pape Thiaw, nonché di tutto il suo staff tecnico. Questa decisione giunge in seguito all'eliminazione della Nazionale del Senegal ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dopo un'approfondita valutazione dei risultati sportivi e delle prospettive della selezione nazionale, il Comitato Esecutivo ha ritenuto necessario avviare tale procedura nel superiore interesse del calcio senegalese".