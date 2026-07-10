Una pagina monumentale del calcio africano si chiude per sempre. Con un toccante e profondo comunicato ufficiale diffuso direttamente da Dakar in questo mese di luglio 2026, Sadio Mané ha annunciato l'addio definitivo alla Nazionale del Senegal.

Il leggendario numero 10 e simbolo assoluto dei Leoni della Teranga appende gli scarpini internazionali al chiodo all'età di 34 anni, subito dopo la chiusura dell'avventura al Mondiale americano. Un torneo in cui, complice la carta d'identità e l'inevitabile logorio fisico, Mané è apparso ormai nelle battute finali della sua gloriosa parabola sul campo, senza riuscire a incidere come un tempo. Consapevole delle richieste fisiche del calcio di altissimo livello, la stella senegalese ha scelto di parlare a cuore aperto al suo popolo, lasciando un'eredità che rimarrà impressa nella storia.

Il testo del comunicato ufficiale: "Ho sacrificato tutto per questa bandiera"

Nella sua commovente lettera d'addio, l'ex fuoriclasse del Liverpool e attuale leader dell'Al-Nassr ha voluto innanzitutto mostrare una grandissima umiltà, scusandosi con i tifosi per i momenti difficili e ribadendo il suo amore viscerale per la patria.

LONDRA, INGHILTERRA - 15 NOVEMBRE: Sadio Mané del Senegal reagisce durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Senegal all'Emirates Stadium il 15 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Di seguito, i passaggi centrali del messaggio diffuso da Sadio Mané: "Chiedo sinceramente l'indulgenza del Popolo senegalese per le eventuali mancanze, gli errori o le delusioni che possono esserci state nel corso di questo mio lungo cammino in Nazionale. Ma sappiate, dal profondo del mio cuore, che ho sacrificato tutto per questa bandiera. Ho dato costantemente il meglio di me stesso e ho sempre combattuto con foga e orgoglio per la nostra amata Patria. Il vostro costante e indissolubile supporto è stato il vero motore di ogni mio successo. Questa unione è stata la mia forza."

Un palmarès d'oro e il futuro: Mané pronto a un nuovo ruolo

Il passaggio di Mané in Nazionale resterà per sempre impresso come. Da leader tecnico, spirituale e carismatico della sua generazione,, conquistando per ben due volte la storica Coppa d'Africa.

Nonostante l'addio al rettangolo verde in veste di calciatore internazionale, l'attaccante ha subito voluto rassicurare i tifosi: il suo legame con il Senegal non si spezza, ma si evolve. Mané ha infatti già tracciato la rotta per la sua futura riconversione all'interno del calcio locale, offrendo la sua immensa esperienza internazionale accumulata in Europa e nel mondo. "Domani, sarà per me un immenso piacere mettere tutta l'esperienza accumulata in questi anni al servizio della mia Nazione. Sono pronto a farlo all'interno di uno staff tecnico, su una panchina da allenatore, o dietro una scrivania nelle istituzioni dirigenziali. Vive il Sénégal!"

Caricamento post Instagram...

Il Paese perde il suo più grande ambasciatore moderno sul campo, ma si prepara ad accoglierlo in una nuova, entusiasmante veste dirigenziale o tecnica.