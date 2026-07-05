Le polemiche non si sono fermate al triplice fischio: il Senegal è fuori dal Mondiale dopo la sconfitta con il Belgio e il torneo di Nicolas Jackson non è stato memorabile, ma il caso mediatico rischia di allargarsi oltre al rettangolo di gioco. Arrivano infatti pesanti accuse all'indirizzo dell'attaccante, alle quali ha risposto senza mezzi termini.

Le accuse pesanti di Paul Keita

Il Mondiale disi è concluso con la delusione di non aver inciso come voluto, ma ora anche con le polemiche extra campo. Dopo l'eliminazione del suo, l'attaccante è stato infatti accusato dall'ex calciatore senegalesedi essersi presentato in stato didurante il ritiro della Nazionale, affermando che "Era talmente ubriaco da non riuscire nemmeno ad allenarsi". Le dichiarazioni, rilanciate da diversi media africani ed europei, si sono riprodotte rapidamente nel web, arrivando inevitabilmente anche all'orecchio del diretto interessato, che ha infatti replicato sul suo profilo ufficiale

PARIGI, FRANCIA - 28 MARZO: Nicolas Jackson del Senegal guarda durante un'amichevole internazionale tra Senegal e Perù allo Stade de France il 28 marzo 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

"Vedo quello che si sta dicendo su di me, ed è falso. Non bevo alcol e non ne ho mai bevuto. Amo troppo questa maglia e rispetto troppo i mei compagni per comportarmi in modo non professionista. Smettila di mentire, idiota. Nessuno sa nemmeno che tu abbia giocato per il nostro Paese. Sei un ex giocatore del Senegal e stai dicendo bugie sui suoi giocatori. Pensa alla tua carriera, amico". Nel mezzo di queste parole, anche il messaggio per i sostenitori della Nazionale: "Condivido la delusione di tutto un popolo. Volevamo andare più lontano, per poi e per questa maglia. Farò quello che ho sempre fatto, lavorare e rialzarmi. Grazie a chi continua a sostenerci", conclude Jackson.

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Il futuro dell'attaccante

Conclusa l'avventura, l'attenzione ora si sposta sul mercato.farà infatti ritorno aldopo il prestito al, ma la permanenza a Stamford Bridge appare tutt'altro che scontata. Il club londinese è infatti impegnato in una profonda rivoluzione della rosa, a partire dalla panchina, con l'arrivo già ufficiale di, e il senegalese potrebbe di nuovo essere tagliato fuori dal progetto tecnico. Diversi club europei stanno monitorando la situazione del classe 2001, convinti che il suo talento possa ritrovarsi lontano dalla Premier League: nonostante un Mondiale al di sotto delle aspettative, Jackson resta infatti un profilo apprezzato, per qualità atletiche e ancora largo potenziale.