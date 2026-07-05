Il Messico affronta l'Inghilterra negli ottavi di finale del Mondiale. Tante le iniziative previste, tra cui una "serenata" per togliere il sonno agli inglesi.
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A partire dalle 2 italiane del 6 luglio lo stadio Azteca di Città del Messico ospiterà Messico-Inghilterra. In previsione della gara che di certo non li vede favoriti, i tifosi tricolori hanno pensato di tediare i giocatori avversari promuovendo iniziative improntate al rumore e alla baldoria.
Ahi Inghilterra, sarà una lunga notte contro il MessicoPerché Kane e compagni arrivino all'appuntamento col Messico stanchi e debilitati, i tifosi messicani hanno organizzato una "serenata" da tenere subito sotto l'hotel che li ospita nella notte precedente la partita. Saranno in centinaia a Santa Fe ad assillare la nazionale di Thomas Tuchel. Di certo, tra l'altro, non sarà l'unica trovata dei biancorossoverdi. Sono state organizzate molteplici iniziative che potrebbero turbare la circolazione nella capitale e le autorità si stanno predisponendo per evitare il maggior numero di disagi.
Nello specifico Città del Messico sarà allestita per una marcia, quattordici manifestazioni e oltre venti eventi, come appreso da ANSA. Non mancheranno forme di protesta anti-Mondiale e movimenti sociali nei dintorni dello stadio, come anche iniziative legate alla FIFA World Cup. All'evento, inoltre, molti che non siano riusciti ad accaparrarsi il biglietto per presenziare allo stadio si godranno il match tramite maxischermi affissi nella capitale. Nella notte inoltre, un folto gruppo di supporter messicani ha fatto una "serenata" in musica all'esterno dell'hotel della squadra inglese, blindato proprio per evitare rumori molesti e una possibile notte insonne.
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