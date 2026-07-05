A partire dalle 2 italiane del 6 luglio lo stadio Azteca di Città del Messico ospiterà Messico-Inghilterra. In previsione della gara che di certo non li vede favoriti, i tifosi tricolori hanno pensato di tediare i giocatori avversari promuovendo iniziative improntate al rumore e alla baldoria.

Ahi Inghilterra, sarà una lunga notte contro il Messico

Perché Kane e compagni arrivino all'appuntamento col Messico stanchi e debilitati,da tenere subito sotto l'hotel che li ospita nella notte precedente la partita. Saranno in centinaia aad assillare la nazionale di Thomas Tuchel . Di certo, tra l'altro, non sarà l'unica trovata dei biancorossoverdi. Sono state organizzate molteplici iniziative che potrebbero turbare la circolazione nella capitale e le autorità si stanno predisponendo per evitare il maggior numero di disagi.

LONDRA, INGHILTERRA - 22 MAGGIO: Thomas Tuchel, allenatore dell'Inghilterra, parla con i media durante una conferenza stampa per l'annuncio della squadra inglese per la Coppa del Mondo FIFA 2026 allo Stadio di Wembley il 22 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Nello specifico Città del Messico sarà allestita per una marcia, quattordici manifestazioni e oltre venti eventi, come appreso da ANSA. Non mancheranno forme di protesta anti-Mondiale e movimenti sociali nei dintorni dello stadio, come anche iniziative legate alla FIFA World Cup. All'evento, inoltre, molti che non siano riusciti ad accaparrarsi il biglietto per presenziare allo stadio si godranno il match tramite maxischermi affissi nella capitale. Nella notte inoltre, un folto gruppo di supporter messicani ha fatto una "serenata" in musica all'esterno dell'hotel della squadra inglese, blindato proprio per evitare rumori molesti e una possibile notte insonne.

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Il Messico fin qui ha disputato un Mondiale praticamente perfetto. 4 le partite disputate e. Sebbene gli avversari affrontati siano stati tutti di livello inferiore alla nazionale nordamericana, è incredibile che la squadra allenata da Javier Aguirre abbia tenuto la porta immacolata in tutti e 4 i match disputati, con 8 reti realizzate. L'Inghilterra, dal canto suo, pur partendo favorita, dovrà fare i conti con una squadra galvanizzata dagli ultimi risultati oltre che