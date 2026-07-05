Tra le squadre che faranno dei movimenti in questa sessione di calciomercato figura anche il Fenerbahce. Il club che milita nella massima divisione del campionato turco e, ovviamente, punterà alla vittoria del titolo per fermare il dominio dei grandi rivali del Galatasaray.

Per questo, i gialloblù faranno degli acquisti in entrata. Da diverse settimane, l'attaccante dell'Olympique Marsiglia Mason Greenwood viene accostato ai Canarini Gialli. Tuttavia, data l'insistenza di queste voci, il club di Istanbul ha dovuto smentire tutto.

Il Fenerbahce smentisce le voci di mercato riguardanti Greenwood

Maison Greenwood potrebbe cambiare squadra nel corso di questa sessione di calciomercato. Nelle ultime ore, il giornalista di Sky Sportha riportato che la Roma è da tempo interessata all'inglese, ma se la dovrà vedere anche con la concorrenza dell'. Il giocatore è stato accostato più e più volte al Fenerbahc e. Il club, però, ha smentito i rumors. Di seguito, ildei turchi presente sul loro sito ufficiale:

"Nessun membro del nostro comitato calcistico si trova attualmente in Francia per condurre trattative di mercato. Le affermazioni diffuse sui social media dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu non corrispondono alla verità. Questa dichiarazione si è resa necessaria a causa della ripetuta diffusione di notizie di mercato inaccurate e del sistematico tentativo di fuorviare i tifosi del Fenerbahce".

Madrid, Spagna - 16 settembre 2025: Mason Greenwood dell'Olympique Marsiglia gesticola durante la partita di UEFA Champions League tra Real Madrid ed Olympique Marsiglia allo Stadio Santiago Bernabéu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

"Il Fenerbahce Sports Club non ha alcun problema con i giornalisti che aderiscono all'etica professionale e privilegiano l'accuratezza. Il nostro approccio alla comunicazione è aperto, trasparente e basato sul rispetto reciproco. Tuttavia, coloro che tentano di manipolare il nostro club con speculazioni, presentano informazioni non confermate come verità e credono che il sistema di diffusione di informazioni del passato continuerà, sappiano che il Fenerbahce non viene più gestito in questo modo".

Caricamento post Instagram...

"Siamo convinti che i grandi tifosi del Fenerbahce sapranno distinguere correttamente tra il giornalismo autentico e le pubblicazioni infondate volte a creare una falsa percezione.

Come sempre, informazioni accurate e affidabili riguardanti il ​​processo di mercato saranno condivise con il pubblico attraverso i canali di comunicazione ufficiali del nostro club".