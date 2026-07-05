Nel corso della giornata di ieri ha avuto luogo la partita che ha messo contro il Paraguay e la Francia. Le due Nazionali, infatti, hanno giocato contro in occasione degli ottavi di finale del Mondiale 2026. Presso il Lincoln Financial Field situato a Philadelphia, i francesi hanno portato a casa la vittoria grazie al rigore realizzato da Kylian Mbappé.

Battendo la selezione dell'America Meridionale, Les Coqs hanno staccato il pass per i quarti di finale, dove ad attenderli ci sarà il Marocco che ieri ha vinto 0-3 contro il Canada padrone di casa. Nel post-partita, sia il commissario tecnico dei francesi Didier Deschamps che il portiere paraguaiano Orlando Gill hanno rilasciato delle dichiarazioni ed entrambi hanno parlato di Mbappé.

Mbappé decida la sfida tra Paraguay e Francia. Deschamps: "Lui non è un dittatore"

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La Nazionale allenata da Deschamps ha affrontato un avversario molto tosto che, per contrastare la super potenza offensiva dei francesi, ha optato per una modalità di gioco molto difensiva. Alla fine, Les Coqs hanno avuto la meglio grazie. Il capitano transalpino ha così segnato ilgol in questo Mondiale nonché il numeroda quando gioca la massima competizione intercontinentale. Al prossimo turno, ovvero ai quarti, la Francia sfiderà il Marocco.Al termine della partita, Deschamps ha rilasciato diverse dichiarazioni partendo, in primis, dagli avversari. Le sue: "Ogni squadra gioca come vuole e non li criticherò per questo. Però avrei fatto a meno degli insulti che provenivano dalla loro panchina. Fortunatamente non ci sono stati problemi a fine gara".

Baku, Azerbaijan - 16 novembre 2025: Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps durante la partita per la qualificazione al Mondiale 2026 tra Azerbaijan e Francia al Tofig Bahramov Stadium. (Foto di Aziz Karimov/Getty Images)

Poi ha parlato del Marocco: "È una delle squadre migliori. L'hanno dimostrato in Qatar ed anche quest'anno in Coppa d'Africa. Sono un'ottima squadra e non si raggiungono i quarti di un Mondiale a caso". Infine ha voluto difendere Mbappé: "Viene definito dittatore ma ciò non rispecchia la realtà. Lui parla sempre a nome della squadra. Tutti lo seguono e questo è un gruppo fantastico".

Gill, portiere del Paraguay: "Volevo stringere la mano a Mbappé ma si è rifiutato"

Quando l'arbitro, con il consueto triplice fischio, ha decretato la fine dell'incontro, la Francia ha celebrato la vittoria ed il passaggio del turno con un'data la partita difficile che hanno affrontato. Una delle immagini che salta all'occhio al termine della partita è quella di Gill, portiere del Paraguay, che volevaa Mbappé, il quale si trovava a pochi passi.

Lens, Francia - 31 marzo 2026: Orlando Gill del Paraguay gesticola durante l'amichevole tra Marocco e Paraguay allo Stade Bollaert-Delelis. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il numero 10 della Francia, però, non ha pensato minimamente all'estremo difensore avversario. Nel post-partita, Gill ha parlato proprio di quest'episodio: "Sono andato da Mbappé perché volevo fargli i complimenti per la vittoria, ma non ha voluto stringere la mia mano. Co sono rimasto male. La Francia è tra le candidate per la vittoria finale del Mondiale".