Dopo la vittoria contro i paraguaiani, il commissario tecnico della Nazionale Francese ha rilasciato diverse dichiarazioni
Francia, Deschamps si inchina a Mbappé durante la sostituzione
Nel corso della giornata di ieri ha avuto luogo la partita che ha messo contro il Paraguay e la Francia. Le due Nazionali, infatti, hanno giocato contro in occasione degli ottavi di finale del Mondiale 2026. Presso il Lincoln Financial Field situato a Philadelphia, i francesi hanno portato a casa la vittoria grazie al rigore realizzato da Kylian Mbappé.
Battendo la selezione dell'America Meridionale, Les Coqs hanno staccato il pass per i quarti di finale, dove ad attenderli ci sarà il Marocco che ieri ha vinto 0-3 contro il Canada padrone di casa. Nel post-partita, sia il commissario tecnico dei francesi Didier Deschamps che il portiere paraguaiano Orlando Gill hanno rilasciato delle dichiarazioni ed entrambi hanno parlato di Mbappé.
Mbappé decida la sfida tra Paraguay e Francia. Deschamps: "Lui non è un dittatore"La Nazionale allenata da Deschamps ha affrontato un avversario molto tosto che, per contrastare la super potenza offensiva dei francesi, ha optato per una modalità di gioco molto difensiva. Alla fine, Les Coqs hanno avuto la meglio grazie al rigore di Mbappé. Il capitano transalpino ha così segnato il settimo gol in questo Mondiale nonché il numero 19 da quando gioca la massima competizione intercontinentale. Al prossimo turno, ovvero ai quarti, la Francia sfiderà il Marocco.
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Poi ha parlato del Marocco: "È una delle squadre migliori. L'hanno dimostrato in Qatar ed anche quest'anno in Coppa d'Africa. Sono un'ottima squadra e non si raggiungono i quarti di un Mondiale a caso". Infine ha voluto difendere Mbappé: "Viene definito dittatore ma ciò non rispecchia la realtà. Lui parla sempre a nome della squadra. Tutti lo seguono e questo è un gruppo fantastico".
Gill, portiere del Paraguay: "Volevo stringere la mano a Mbappé ma si è rifiutato"Quando l'arbitro, con il consueto triplice fischio, ha decretato la fine dell'incontro, la Francia ha celebrato la vittoria ed il passaggio del turno con un'esultanza liberatoria data la partita difficile che hanno affrontato. Una delle immagini che salta all'occhio al termine della partita è quella di Gill, portiere del Paraguay, che voleva stringere la mano a Mbappé, il quale si trovava a pochi passi.
Il numero 10 della Francia, però, non ha pensato minimamente all'estremo difensore avversario. Nel post-partita, Gill ha parlato proprio di quest'episodio: "Sono andato da Mbappé perché volevo fargli i complimenti per la vittoria, ma non ha voluto stringere la mia mano. Co sono rimasto male. La Francia è tra le candidate per la vittoria finale del Mondiale".
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