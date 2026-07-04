La favola di Capo Verde alla Coppa del Mondo 2026 è terminata. La selezione africana è stata una delle sorprese più inaspettate del nuovo Mondiale a 48 squadre e ha coinvolto ogni tifoso calcistico. Inserita in uno dei giorni più complicati dell'intera competizione intercontinentale, Capo Verde ha dimostrato di saperci stare nel torneo, giocando un calcio molto organizzato difensivamente e capace di mettere in seria difficoltà anche alcune favorite per la vittoria finale. Il Mondiale è iniziato con il sorprendente pareggio per 0-0 con la Spagna, poi è proseguito con il pirotecnico 2-2 contro l'Uruguay di Marcelo Bielsa ed infine ha concluso la fase a gruppi con un altro pareggio a reti bianche contro l'Arabia Saudita. La sua imbattibilità ha permesso alla nazionale africana di passare il girone H da seconda forza, incontrando così l'Argentina di Leo Messi ai sedicesimi di finale.

Vozinha: tra parate e dribbling

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 27 MARZO: Vozinha, portiere di Capo Verde, rilancia il pallone durante la partita delle FIFA Series tra Cile e Capo Verde all'Eden Park, il 27 marzo 2026 ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

Capo Verde ha giocato un grande sedicesimo di finale, crollando solo al 111' del secondo tempo supplementare. La nazionale guidata da Bubista ha onorato al meglio la competizione, pareggiando la rete iniziale di Messi con Duarte e trascinando così gli argentini ai tempi supplementari. Dopo che l'Albiceleste è tornata in vantaggio al 92' con Lisandro Martinez, Lopes Cabral ha pareggiato nuovamente con un golazo. Tuttavia, l'autogol di Borges ha spento le speranze dei capoverdiani. All'interno del torneo è rimasta impressa la figura di Vozinha, portiere 41enne e grande protagonista del pareggio contro la Spagna.

🎙️ Reporter: “Vozinha, right after the game you went up to Lionel Messi. What did you two talked about?” 🚨



🗣️ Vozinha: “I walked up to him and before I could even get a word out, he pulled me in for a hug 🤗 and said, ‘Great job. You’re an amazing keeper. Your country must be… pic.twitter.com/xlvaZKCFtF — Molly (@Molly_AFC) July 4, 2026

La carriera di Vozinha non è stata di alto livello, seppur abbia giocato fra Portogallo, Cipro (Europa League e Conference League), Moldavia e Slovacchia. Durante la competizione intercontinentale, il portiere capoverdiano, oltre a una disastrosa sfida contro l'Uruguay, ha sorpreso per la sua grande capacità nelle parate (7 con 1.45 di gol prevenuti contro la Spagna e 8 ieri notte). Eppure, c'è anche un'altra ragione statistica che lo eleva nel Mondiale. Allo stato attuale del torneo, Vozinha ha completato più dribbling di Cristiano Ronaldo. Lautaro Martinez ha abboccato alla finta del portiere che ha così registrato 1 dribbling, ben 1 in più di CR7. Tuttavia, il Portogallo deve ancora giocare gli ottavi di finale con la Spagna e il numero 7 ha ancora il tempo per eguagliare e superare la statistica.