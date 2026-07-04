Enock e Mario Balotelli si sfidano a salto in alto e il risultato è da ridere

Il calciomercato estivo regala una storia bellissima e riunisce due fratelli sullo stesso campo da calcio. Enock Barwuah firmerà un nuovo contratto e giocherà ufficialmente all'Al-Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti. L'esperto Gianluca Di Marzio svela questa operazione che scalda i cuori dei tifosi. L'attaccante bresciano fa le valigie e raggiunge il continente asiatico per iniziare questa nuova e affascinante avventura. Questa incredibile trattativa crea una situazione familiare splendida, poiché Enock condividerà lo spogliatoio proprio con il fratello maggiore Mario Balotelli. La dirigenza del club organizza i lavori pre-campionato direttamente sul territorio italiano. L'allenatore accoglie infatti il nuovo attaccante nel ritiro in Piemonte, esattamente nella località di Bardonecchia. Il presidente Laterza guida attualmente la società e mette a segno questo importante colpo per rinforzare pesantemente il reparto offensivo della squadra.

Il passato in Turchia e l'addio al Desenzano

Questa operazione disegna un momento molto speciale per la carriera dei due famosi attaccanti. MarioedBarwuah difendono nuovamente gli stessie formano una coppia offensiva di grandissimo interesse. I due atleti vivono questa particolareper la seconda volta nel corso del loro lungo percorso calcistico. I tifosi ricordano perfettamente la loro precedente esperienza sportiva vissuta in. I fratelli calcavano infatti i campi turchi vestendo la magliadurante la stagione. Parallelamente a questo nuovo inizio,chiude un capitolo felice e saluta definitivamente il. L'attaccante termina la propria avventura innel migliore dei modi. Il ragazzo festeggia infatti la brillanteche garantisce al club la promozione diretta in. Il bomber lascia la squadra da vincente assoluto e porta il suo enorme entusiasmo negli

Enock Barwuah col fratello Mario Balotelli (Profilo Instagram Enock17)

Le vecchie conoscenze e il raduno italiano

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La società araba costruisce una rosa ricca di vecchie conoscenze delBarwuah trova all'interno del nuovo gruppo altri giocatori di altissimoche calcavano i nostri stadi storici. Il club ingaggia infatti alcuni elementi che militavano neldurante lo scorso campionato. La dirigenzasi assicura le prestazioni sportive di atleti del calibro di Daniele. Questi campioni innalzano clamorosamente ildella squadra e promettono grande spettacolo per i tifosi arabi. Adesso gli addetti ai lavori puntano i riflettori sulle montagne piemontesi per seguire gli allenamenti estivi a. Il pubblico attende le primein programma per ammirare i fratellifinalmente insieme sul rettangolo verde. Il calcio dimostra ancora una volta la sua incredibileriunendo due talenti della stessa famiglia.