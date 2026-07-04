Enock Barwuah lascia il Desenzano e vola negli Emirati Arabi Uniti per vestire la maglia dell'Al-Ittifaq. Ritroverà in rosa il fratello Mario Balotelli
Enock e Mario Balotelli si sfidano a salto in alto e il risultato è da ridere
Il calciomercato estivo regala una storia bellissima e riunisce due fratelli sullo stesso campo da calcio. Enock Barwuah firmerà un nuovo contratto e giocherà ufficialmente all'Al-Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti. L'esperto Gianluca Di Marzio svela questa operazione che scalda i cuori dei tifosi. L'attaccante bresciano fa le valigie e raggiunge il continente asiatico per iniziare questa nuova e affascinante avventura. Questa incredibile trattativa crea una situazione familiare splendida, poiché Enock condividerà lo spogliatoio proprio con il fratello maggiore Mario Balotelli. La dirigenza del club organizza i lavori pre-campionato direttamente sul territorio italiano. L'allenatore accoglie infatti il nuovo attaccante nel ritiro in Piemonte, esattamente nella località di Bardonecchia. Il presidente Laterza guida attualmente la società e mette a segno questo importante colpo per rinforzare pesantemente il reparto offensivo della squadra.
Il passato in Turchia e l'addio al DesenzanoQuesta operazione di mercato segna un momento molto speciale per la carriera dei due famosi attaccanti. Mario Balotelli ed Enock Barwuah difendono nuovamente gli stessi colori e formano una coppia offensiva di grandissimo interesse. I due atleti vivono questa particolare dinamica per la seconda volta nel corso del loro lungo percorso calcistico. I tifosi ricordano perfettamente la loro precedente esperienza sportiva vissuta in Turchia. I fratelli calcavano infatti i campi turchi vestendo la maglia dell'Adana Demispor durante la stagione 2021-2022. Parallelamente a questo nuovo inizio, Enock chiude un capitolo felice e saluta definitivamente il Desenzano. L'attaccante termina la propria avventura in Italia nel migliore dei modi. Il ragazzo festeggia infatti la brillante vittoria che garantisce al club la promozione diretta in Serie C. Il bomber lascia la squadra da vincente assoluto e porta il suo enorme entusiasmo negli Emirati Arabi Uniti.
Le vecchie conoscenze e il raduno italianoLa società araba costruisce una rosa ricca di vecchie conoscenze del calcio italiano. Enock Barwuah trova all'interno del nuovo gruppo altri giocatori di altissimo livello che calcavano i nostri stadi storici. Il club ingaggia infatti alcuni elementi che militavano nel Chievo Verona durante lo scorso campionato. La dirigenza dell'Al-Ittifaq si assicura le prestazioni sportive di atleti del calibro di Daniele Baselli e Douglas Costa. Questi campioni innalzano clamorosamente il tasso tecnico della squadra e promettono grande spettacolo per i tifosi arabi. Adesso gli addetti ai lavori puntano i riflettori sulle montagne piemontesi per seguire gli allenamenti estivi a Bardonecchia. Il pubblico attende le prime amichevoli in programma per ammirare i fratelli Balotelli-Barwuah finalmente insieme sul rettangolo verde. Il calcio dimostra ancora una volta la sua incredibile magia riunendo due talenti della stessa famiglia.
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