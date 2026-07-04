La FIFA fa marcia indietro e conferma l'orario previsto in precedenza per Messico-Inghilterra, partita valevole per gli ottavi di finale del Mondiale. L'idea era quella di anticipare la gara di sei ore a causa dei forti temporali previsti su Città del Messico.

Quando si gioca Messico-Inghilterra?

The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Probabilmente è una delle partite più attese della Coppa del Mondo:, valevole per gli ottavi di finale e da tenersi nel glorioso stadio Azteca di Città del Messico. C'è, però, un problema da affrontare: quello dei forti temporali previsti sulla capitale messicana, che comportava il pericolo di fulmini. Una vera e propria allerta meteo. La FIFA, quindi, aveva pensato didella gara di sei ore: dalle 1:00 di lunedì (ora del Regno Unito) alle 19:00 di domenica.

La proposta, però, non ha avuto grande successo e ha generato polemiche e serrate trattative tra la FIFA, la FA, la federazione messicana e anche Brasile e Norvegia, dato che anche questa partita era a rischio di cambio orario. Uno scenario da incubo, in particolare per la nazionale di Tuchel che avrebbe sofferto una decisa limitazione del tempo necessario alla preparazione della sfida. Gli inglesi, infatti, sono arrivati a Città del Messico venerdì sera, mentre molti tifosi sono ancora in viaggio. La FA, infatti, ha protestato anche perché questa decisione avrebbe danneggiato i tifosi a causa di improvvisi cambi di volo e aumenti delle relative spese.

INGLEWOOD, CALIFORNIA - 16 LUGLIO: Santiago Gimenez del Messico festeggia dopo aver segnato un gol per renderlo 1-0 durante la partita finale della Concacaf Gold Cup tra Messico e Panama al SoFi Stadium il 16 luglio 2023 a Inglewood, California. (Foto di Matthew Ashton - AMA/Getty Images)

Alla fine, tra furiose polemiche, trattative con le federazioni e ripensamenti vari, la FIFA ha deciso di fare marcia indietro. La partita si giocherà lunedì notte, all'1 (ora di Londra) e alle due, ora italiana. Nessun cambio di orario, nessun anticipo. La situazione rimane, però, complicata: il pericolo di fulmini e l'allerta meteo rimangono. Si è quindi deciso di continuare a monitorare le previsioni metereologiche per tutto sabato e la gara potrebbe essere invece rinviata in caso di problemi con il meteo.