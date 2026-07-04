L'idea sembrava destinata a rimanere un sogno, ma nelle ultime ore ha iniziato ad assumere contorni sempre più concreti: il Milan osserva con attenzione la situazione di Virgil Van Djik, approfittando delle riflessioni in corso in casa Liverpool sul futuro del capitano olandese, oggi ancora impegnato al Mondiale con la sua Olanda.

Il Milan fiuta l'affare: può arrivare a Van Djik?

Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, all'interno della dirigenzanon esisterebbe una linea comune sulla permanenza di. Da una parte, ci sarebbe infatti chi considera il difensore ancora indispensabile per esperienza, personalità e leadership, la cui figura da spogliatoio servirebbe a sopperire alla partenza di pedine fondamentali dell'ultimo ciclo Reds come

Dall'altra, tuttavia, cresce invece la convinzione che possa essere proprio il momento giusto per proseguire un ricambio generazionale, soprattutto dopo una stagione in cui è stata evidenziata una difficoltà evidente e qualche limite di troppo, rispetto agli standard ai quali aveva abituato i tifosi. Il club inglese dovrà quindi decidere se proseguire con uno dei simboli dell'ultimo decennio oppure valutare concretamente anche l'addio dei pochi senatori rimasti.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 09 MAGGIO: Virgil van Dijk del Liverpool guarda durante il riscaldamento prima della partita di Premier League tra Liverpool e Chelsea ad Anfield il 09 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

In questo scenario si inserisce il Milan, alla ricerca di nuova linfa nel pacchetto arretrato e che segue con interesse gli sviluppi legati all'olandese. La dirigenza rossonera considera infatti Van Djik un profilo ideale per elevare il livello del reparto difensivo grazie alla sua esperienza internazionale e al carisma maturato ai massimi livelli, con il Southampton prima e poi con il Liverpool, fino alla massima Nazionale olandese. L'operazione resta naturalmente molto complessa, soprattutto per i costi dell'ingaggio e per la concorrenza di altri club europei interessati al centrale. Tuttavia, qualora il Liverpool dovesse realmente aprire alla cessione, il Milan sarebbe pronto a valutare concretamente l'opportunità.