Questa sera alle 23 ora italiana, la Francia scenderà in campo contro la sorpresa Paraguay per la sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Come ricordiamo, la squadra di Didier Deschamps arriva alla partita contro i sudamericani dopo aver battuto la Svezia con un dominante 3-0. La sfida verrà disputata al al Lincoln Financial Field di Filadelfia, città molto nota come "la casa di Rocky Balboa" ma anche per le sue alte temperature estive. Un nuovo "avversario" per Mbappé e compagni.

Francia, un doppio avversario nella sfida contro il Paraguay: il caldo di Filadelfia

The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Per gli Stati Uniti è un giorno molto importante. Oggi 4 luglio viene celebratoe, guarda caso, tutti gli occhi sono puntati su Filadelfia, il luogo dove il 4 luglio del 1776 venne firmato il famoso documento che ha segnato la nascita e l'indipendenza del paese a stelle e strisce. Oggi pomeriggio andrà in scena la sfida tra Francia , valida per la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale 2026.

La Francia, sulla carta, arriva da favorita alla sfida contro i Guaranì ma oltre alla squadra di Gustavo Alfaro, i vicecampioni in carica dovranno affrontare un altro avversario, ovvero il caldo della città della Pennsylvania. Da diversi giorni, le condizioni meteorologiche estreme nel nord-est degli Stati Uniti hanno costretto la nazionale francese ad adattarsi ancora una volta e questo pomeriggio (calcio di inizio alle 17 locali) è previsto un caldo torrido: 36°C all'ombra e un livello di umidità del 40%. Numeri molto preoccupanti per la salute di giocatori e tifosi.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - 22 GIUGNO: Veduta generale dello stadio durante la partita del Gruppo G della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 tra Juventus FC e Wydad AC al Lincoln Financial Field, il 22 giugno 2025 a Philadelphia, Stati Uniti. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

I Bleus, dal canto loro, sanno cosa aspettarsi da una squadra che non teme il caldo ed è per questo che negli ultimi giorni anche la squadra di Deschamps si è allenata per reggere queste alte temperature climatiche. Come infatti ha dichiarato Bradley Barcola nella conferenza stampa di giovedì. “Ci stiamo idratando molto per essere pronti per gli allenamenti e le partite. Ci influenzerà, ma non troppo”.

Dello stesso parere è il compagno Jules Koundé: “Il caldo contribuisce ad aumentare la stanchezza, ma ci stiamo adattando. L’idratazione gioca un ruolo fondamentale, ovviamente”. Per l'allenatore Didier Deschamps, però, il caldo non sarà così significativo come alcuni potrebbero pensare. "Non influisce sul nostro gioco offensivo e difensivo. Sapevamo che avrebbe fatto caldo e abbiamo messo in atto dei protocolli per mitigarne gli effetti ".