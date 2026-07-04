Le parole di Jurgen Klopp hanno riacceso il dibattito sul futuro della Germania. Dopo l'eliminazione dal Mondiale contro il Paraguay e il terremoto che ha coinvolto la panchina dell'ormai ex Ct Julian Nagelsmann, il nome dell'ex Liverpool è tornato con forza al centro delle indiscrezioni.

"Mi hanno chiamato": Klopp rompe il silenzio

Interpellato dall'ipotesi di diventare il nuovo commissario tecnico della Germania, nel corso del programma televisivo tedesco 'Magenta TV',ha confermato di essere stato contattato dalla Federazione: "Julian Nagelsmann ha lasciato l'incarico e la federazione sta lavorando alla sua successione. Nel corso dei vari colloqui, hanno contattato anche me", ha ammesso, senza sbilanciarsi sull'eventualità di un ritorno in panchina.

Ha poi aggiunto che "non è il momento di parlarne", spiegando come l'attenzione debba rimanere sulla delicata situazione attraversata dalla nazionale tedesca dopo il fallimento iridato, ma subito dopo tiene aperta più di una porta: "Circa due anni fa ho lasciato il Liverpool e dissi che non avevo più le energie per affrontare un altro incarico, ma da allora ho ricaricato completamente le batterie e mi ritengo pronto". Parole misurate, ma sufficienti ad alimentare le voci che lo indicano come principale candidato per raccogliere l'eredità lasciata da Nagelsmann.

BRAGANCA PAULISTA, BRASILE - 26 APRILE: Jurgen Klopp Direttore globale del calcio per il gruppo Red Bull in tribuna durante la partita Brasileirao 2026 tra Red Bull Bragantino e Palmeiras all'Estádio Cícero de Souza Marques il 26 aprile 2026 a Braganca Paulista, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Secondo le ricostruzioni provenienti dalla Germania, come dalla testata tedesca 'Welt', la Federazione considera Klopp la rima scelta scelta per guidare il nuovo ciclo tedesco, ma la trattativa si presenta tutt'altro che semplice: l'ostacolo principale è rappresentato infatti dal contratto che lega l'ex allenatore a Red Bull fino al 2029, come 'Head of Global Soccer', accordo che è stato stipulato nel gennaio del 2025. Diverse fonti tedesche riferiscono che l'accordo non prevede una clausola d'uscita scritta e che, per liberarlo, il gruppo austriaco chiederebbe un'indennizzo nell'ordine di alcuni milioni di euro, come è di consueto fare nel calciomercato tradizionale. Sarebbe un precedente storico, perché la Federazione tedesca non ha mai pagato un cartellino per un commissario tecnico.