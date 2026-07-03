La Germania si prepara ad aprire un nuovo ciclo. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, la DFB dovrà versare complessivamente 6,6 milioni di euro per chiudere il rapporto con Julian Nagelsmann e con i suoi collaboratori Benjamin Hubner e Benjamin Gluck. Una cifra importante, necessaria per mettere fine all'attuale progetto tecnico e avviare la ricerca del nuovo commissario tecnico. Il nome in cima alla lista resta quello di Jurgen Klopp. L'ex allenatore del Liverpool è considerato il profilo ideale per rilanciare la Nazionale tedesca, anche se un accordo immediato appare complicato. La federazione, però, mantiene fiducia e punta a definire la situazione nelle prossime settimane.

La DFB volta pagina: 6,6 milioni per l'addio a Nagelsmann, poi l'assalto a Klopp

Ilnodo riguarda l'attuale legame di, realtà con cui collabora dopo l'esperienza sulla panchina del Liverpool. Secondo Sky Sport Germania, proprio questo rappresenta l'ostacolo più concreto sulla strada che porta all'ex tecnico dei Reds. All'interno della DFB, però,. Un'eventuale richiesta economica da parte del gruppo austriaco non viene considerata un problema insormontabile né un elemento capace di far saltare l'operazione. L'idea dellaè quella di raggiungere prima un'intesa di massima cone soltanto successivamente affrontare gli aspetti contrattuali con Red Bull, nella convinzione che possa essere trovata una soluzione condivisa.

MILANO, ITALIA - 20 MARZO: Julian Nagelsmann, commissario tecnico della Germania, reagisce durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Nations League tra Italia e Germania allo Stadio San Siro il 20 marzo 2025 a Milano, Italia. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Per questo motivo la candidatura dell'allenatore tedesco continua a essere la più forte tra quelle al vaglio della federazione. Dopo aver chiuso il capitolo Nagelsmann con una buonuscita da 6,6 milioni di euro, la Germania vuole ripartire da uno dei tecnici più vincenti e apprezzati del panorama internazionale. La trattativa non sarà semplice, ma l'obiettivo della DFB è chiaro: affidare la panchina della Nazionale a Klopp e costruire attorno a lui il nuovo corso del calcio tedesco. La nazionale tedesca vuole ripartire. Vuole tornare a vincere. E l'ex Liverpool rappresenta il profilo per raggiungere l'obiettivo. Si lavora.