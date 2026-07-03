Spicca un dato in questi Mondiali americani: l'altissima media gol. Finora sono stati segnati 2,92 gol a partita. Trattasi del dato più elevato negli ultimi quattordici tornei. Bisogna tornare al Mondiale del 1970 per trovare una media di poco più elevata.

Uno dei Mondiali più prolifici di sempre

The end of an era ❤️ ⁣

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Luka Modric's World Cup career is over 🇭🇷 pic.twitter.com/xTumZXkYK0 — Match of the Day (@BBCMOTD) July 3, 2026

Una delle medie gol più alte di sempre

con

5,38

gol a partita, seguito da Francia 1938, con

4,67

; Italia 1934, con

4,12

; Brasile 1950, con

4,00

; e Uruguay 1930, con

3,89

.

Nel primo Mondiale in cui giocano ben 48 squadre si segna. Anzi, si segna tanto. Mentre sono ancora in corso le sfide dei sedicesimi di finale, infatti, le varie squadre hanno segnato ben. Fase in cui sono state giocate ben 72 gare. La media gol, quindi, è di quelle impressionanti: 2,98 gol a partita. Il gruppo con più reti messe a segno è quello composto da Francia , Norvegia, Senegal e Iraq: 27 reti. Il girone con meno gol, invece, appena 11 è quello dominato dalla Spagna e con Arabia Saudita Capo Verde, Uruguay.Il torneo, in generale, sta facendo registrare una delle medie gol più alte di sempre. Quella di 2,92 reti a match. Per trovare una media leggermente più alta bisogna tornare indietro nel tempo fino al. In quella annata la media fu di 2,97 gol a partita. Si tratta di una delle Coppe del Mondo più prolifiche di sempre. Il record appartiene al torneo del 1954, che si giocò in Svizzera:

D'altra parte, i Mondiali con la media gol a partita più bassa sono stati Italia 1990, con 2,21 ; Sudafrica 2010, con 2,27 ; e Germania 2006, con 2,30. Molto probabilmente ha grandemente contribuito l'allargamento voluto dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha aumentato il numero delle squadre partecipanti alla prestigiosa competizione. Prima dell'inizio della competizione, in tutti i Mondiali disputati, sono stati segnati 2270 gol. Il 2026 è destinato a far fare un grande balzo a questa statistica.