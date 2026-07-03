Per mesi i riflettori sono stati puntati quasi esclusivamente sui grandi nomi del calcio mondiale. Da una parte Lionel Messi, ancora protagonista con l'Argentina, dall'altra Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo, indicati da tifosi e addetti ai lavori come i principali uomini copertina del Mondiale 2026. Nel frattempo, però, Harry Kane è rimasto quasi nell'ombra.

Eppure il capitano dell'Inghilterra ha risposto nel modo che conosce meglio: segnando

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 13: Harry Kane of England during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between England and Serbia at Wembley Stadium on November 13, 2025 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Con cinque reti nelle prime quattro partite del torneo, Kane è attualmente tra i migliori marcatori della competizione e ha trascinato i Three Lions fino agli ottavi di finale. Decisiva soprattutto la doppietta contro il Congo, che ha ribaltato una situazione complicata e ha evitato una clamorosa eliminazione dell'Inghilterra. Il rendimento dell'attaccante inglese è stato impressionante non solo sotto porta, ma anche per leadership, lavoro per la squadra e freddezza nei momenti decisivi. Qualità che spesso vengono date per scontate quando si parla di Kane, ma che continuano a fare la differenza nelle grandi competizioni.

Harry Kane, l'uomo della provvidenza

Harry Kane - Ph Getty Images

Se Messi, Mbappé e Ronaldo continuano a occupare le prime pagine, Kane sta costruendo il proprio Mondiale con i fatti. I suoi gol hanno permesso all'Inghilterra di continuare il cammino e lo hanno rilanciato anche nella corsa al titolo di capocannoniere della manifestazione. Ora arriva la sfida contro il Messico negli ottavi di finale, una partita che potrebbe rappresentare un altro banco di prova per il numero 9 inglese. Se dovesse confermare questo stato di forma, Harry Kane potrebbe diventare uno dei protagonisti assoluti della fase a eliminazione diretta e trascinare l'Inghilterra verso traguardi sempre più ambiziosi.

Per molti era un gradino sotto rispetto ai grandi fuoriclasse del torneo. Il Mondiale 2026, invece, sta raccontando una storia diversa: Harry Kane è ancora uno degli attaccanti più decisivi del panorama mondiale e, quando conta davvero, continua a lasciare il segno.