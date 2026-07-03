Il Napoli ha un nuovo allenatore e risponde al nome di Massimiliano Allegri. Il club proveniente dalla Campania, infatti, ha salutato Antonio Conte dopo due stagioni condite da Scudetto e Supercoppa Italiana e ha avuto inizio la ricerca per il sostituto. Inizialmente si pensava che i partenopei scegliessero Vincenzo Italiano, che aveva risolto il contratto col Bologna, ma alla fine hanno puntato su Allegri. In questo modo, il livornese torna al Napoli dopo averci giocato nella stagione 1997/1998.

Allegri nuovo allenatore del Napoli: il comunicato ufficiale

La scorsa stagione, Allegri ha fatto ritorno al Milan quattordici anni dopo la prima volta. Tuttavia, l'annata è terminata in modo negativo con i rossoneri che, dopo esser stati quasi sempre in zona, hanno concluso laal quinto posto. A seguito di quanto accaduto, il club ha deciso di esonerare Allegri,. L'allenatore, poco dopo, ha trovato l'accordo con il Napoli. Dopo aver risolto il contratto col Milan, il livornese ha firmato il contratto che lo legherà ai campani fino al. Di seguito, ildel Napoli:

"La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029.

Dopo una lunga carriera da calciatore, in cui ha indossato anche la maglia del Napoli nel '97/98, Max Allegri intraprende il percorso da allenatore a partire dalla stagione 2003/04. Nel 2007/08 conduce il Sassuolo alla prima storica promozione in Serie B, vincendo nella medesima annata anche la Supercoppa di Serie C1. Qualche mese più tardi fa il suo debutto in Serie A con il Cagliari, chiudendo il campionato al nono posto e vincendo la Panchina d’oro".

Milano, Italia - 24 maggio 2026: L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri durante la partita di Serie A tra Milan e Cagliari allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

"Nel 2010 approda al Milan, riuscendo a vincere il diciottesimo scudetto e la sesta Supercoppa Italiana della storia rossonera. Dal 2014 al 2019 è il tecnico della Juventus, con cui conquista cinque scudetti consecutivi, quattro coppe Italia di seguito e due Supercoppe. Nello stesso periodo conduce per due volte i bianconeri alla finale della Champions League. Dopo due anni torna alla guida della Juventus vincendo la sua quinta Coppa Italia nel 2024. Nella scorsa stagione ha allenato nuovamente il Milan, terminando il campionato al quinto posto".