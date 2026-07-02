Il Tottenham sta sbalordendo chiunque con la sua campagna acquisti fuori dal comune. I 300 mln spesi a giugno, nonostante il diciassettesimo posto in Premier League, non hanno eguali nei top 5 campionati europei. A rimpinguare la cifra ci ha pensato soprattutto Sandro Tonali. L'ex numero 8 del Milan ha infranto ogni record precedente in termini di spese e di ingaggio, per quel che riguarda un giocatore italiano.

Tonali al Milan? "In futuro chi lo sa"

Ad oggi il futuro di Tonali si chiama Tottenham. Come ha confermato lui stesso ai microfoni di SkySport, in partenza verso Londra da Milano Malpensa, è stato il pressing esercitato dasuo connazionale a fare in modo che scegliesse il progetto degli Spurs. In attesa delle cifre ufficiali, il suo trasferimento sfonderà il tetto dei 100 milioni di euro, diventando uno dei più onerosi di questo mercato estivo nonostante sia appena iniziato. Eppure c'è chi ha sognato fino all'ultimo un suo ritorno in Italia, essendo uno dei migliori calciatori del nostro panorama.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: Sandro Tonali del Newcastle United arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Newcastle United e West Ham United a St James' Park il 17 maggio 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Nello specifico, alla domanda legata ad un possibile ritorno al Milan, Tonali ha risposto nel seguente modo: "Scherzando, ne parliamo sempre, ogni volta. Credo che se un giorno ci sarà l'opportunità, ne parleremo seriamente". Insomma, tutto tranne che porte chiuse ai rossoneri per il centrocampista lodigiano. Per il momento solo il Tottenham è nei suoi pensieri. Al club londinese si legherà con un contratto ricchissimo di 6 anni. È tanta la voglia di iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera: "Sono molto felice. Abbiamo deciso di cambiare e siamo pronti a questa nuova avventura".

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L'Italia non è mai stata vicina a riabbracciarlo, data la capacità di spesa di gran lunga inferiore rispetto agli altri campionati, segnatamente la Premier: "Ad oggi, è sempre stato molto difficile. Quindi dico che non c'è mai stata.".