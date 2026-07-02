Dopo il forte pressing di Roberto De Zerbi nei suoi riguardi, Sandro Tonali ha scelto di sposare la causa degli Spurs senza però escludere un ritorno al Milan.
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Il Tottenham sta sbalordendo chiunque con la sua campagna acquisti fuori dal comune. I 300 mln spesi a giugno, nonostante il diciassettesimo posto in Premier League, non hanno eguali nei top 5 campionati europei. A rimpinguare la cifra ci ha pensato soprattutto Sandro Tonali. L'ex numero 8 del Milan ha infranto ogni record precedente in termini di spese e di ingaggio, per quel che riguarda un giocatore italiano.
Tonali al Milan? "In futuro chi lo sa"Ad oggi il futuro di Tonali si chiama Tottenham. Come ha confermato lui stesso ai microfoni di SkySport, in partenza verso Londra da Milano Malpensa, è stato il pressing esercitato da De Zerbi suo connazionale a fare in modo che scegliesse il progetto degli Spurs. In attesa delle cifre ufficiali, il suo trasferimento sfonderà il tetto dei 100 milioni di euro, diventando uno dei più onerosi di questo mercato estivo nonostante sia appena iniziato. Eppure c'è chi ha sognato fino all'ultimo un suo ritorno in Italia, essendo uno dei migliori calciatori del nostro panorama.
Nello specifico, alla domanda legata ad un possibile ritorno al Milan, Tonali ha risposto nel seguente modo: "Scherzando, ne parliamo sempre, ogni volta. Credo che se un giorno ci sarà l'opportunità, ne parleremo seriamente". Insomma, tutto tranne che porte chiuse ai rossoneri per il centrocampista lodigiano. Per il momento solo il Tottenham è nei suoi pensieri. Al club londinese si legherà con un contratto ricchissimo di 6 anni. È tanta la voglia di iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera: "Sono molto felice. Abbiamo deciso di cambiare e siamo pronti a questa nuova avventura".
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