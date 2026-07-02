L'agenzia che cura gli interessi di Michele Di Gregorio accende una miccia clamorosa in casa Juventus e pubblica una storia infuocata su Instagram. L'entourage del portiere lancia accuse pesantissime contro il club bianconero, snocciolando numeri inequivocabili. Il comunicato esordisce con un attacco frontale: "20 giocatori nuovi in due stagioni. 3 allenatori in 2 stagioni. 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza". Il procuratore difende a spada tratta le prestazioni del proprio assistito ed evidenzia un dato statistico importante: "Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a M. Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato". L'offensiva più dura colpisce però in pieno l'attuale dirigenza societaria. L'agente scrive testualmente: "La dirigenza francese spende 130 mln per 3 attaccanti, impresentabili, per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del ds C. Giuntoli come miglior portiere delle Serie A a 26 anni".

I numeri a confronto e le sirene di mercato

Il duroprosegue analizzando impietosamente i datie offensivi dellaper discolpare il numero uno bianconero. Il testo riporta un confronto netto tra i due top club italiani: "Goal subiti Juventus 34 - Inter 35. Goal fatti Juventus 61 - Inter 82". Dopo aver sentenziato che "Le chiacchiere stanno a zero",chiarisce le realidel giocatore per l'immediato futuro: "Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità".rivela inoltre l'interesse di altre squadre e chiude la nota con una frecciata velenosa: "È nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...".

LECCE, ITALIA - 9 MAGGIO: Il portiere della Juventus Michele Di Gregorio si riscalda prima della partita di Serie A tra US Lecce e Juventus FC allo stadio Via del Mare, il 9 maggio 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La netta presa di distanze del portiere

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Le parole incendiarie delscatenano un'immediatamediatica, costringendo il diretto interessato atempestivamente per gettare acqua sul fuoco. Micheleutilizza il proprio profiloper compiere un passoclamoroso rispetto al contenuto esplosivo del. Il portiere pubblica il seguente messaggio: "In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione". L'estremo difensore prosegue salvando i rapporti interni: "Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato, in campo e fuori".chiude l'intervento confermando la propriaassoluta ai colorie rassicurando i tifosi: "Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora".