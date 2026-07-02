Elliot Anderson è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City. Il club inglese ha raggiunto un accordo con il Nottingham Forest per il trasferimento del centrocampista, attualmente impegnato con l'Inghilterra al Mondiale, che dunque passa alla corte di Enzo Maresca per la cifra record di 135 milioni di euro (116 milioni di sterline). A 23 anni, il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo.

Manchester City, ufficiale Elliot Anderson: trattativa chiusa per la cifra record di 135 milioni

Manchester City and Nottingham Forest have reached an agreement for the transfer of Elliot Anderson.



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Colpo record per il. La squadra del neo allenatore Enzo Maresca ha nelle ultime ore ufficializzato l'acquisto del centrocampista Elliot Anderson chiudendo così una delle trattative più importanti della sessione estiva di calciomercato. Dopo l'accordo raggiunto con iladesso è anche arrivata la conferma da parte del club inglese. Il classe 2003, ora impegnato con l'nel Mondiale, è dunque pronto ad iniziare la sua nuova avventura con i Citizens, ma solo al termine della competizione e della fase di riposo prevista dopo il torneo.

L'ufficialità è arrivata attraverso i canali del club dell'Etihad Stadium dove ha anche dichiarato che il neo giocatore ha già svolto le visite mediche in Kansans, mentre la firma del contratto è prevista al suo rientro dal Nord America. Per strappare il 23 enne al Nottingham Forest, i Citizens hanno versato la cifra di 116 milioni di sterline, ovvero di 135 milioni di euro. Prezzo che permette ad Anderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato.

BELGRADO, SERBIA - 9 SETTEMBRE: L'inglese Elliot Anderson controlla il pallone durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Serbia e Inghilterra allo stadio Rajko Mitić, il 9 settembre 2025 a Belgrado, Serbia. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Cresciuto nelle giovanili del Newcastle, Anderson ha fatto il suo debutto in prima squadra il 9 gennaio 2021, nella partita di FA Cup perso per 2-0 contro l'Arsenal. Il 31 gennaio 2022, non avendo spazio, si trasferisce in prestito al Bristol Rovers, che trascina alla promozione in Football League One (seconda divisione) grazie alle otto reti segnate nella seconda parte di stagione. Tornato al club del St James' Park, Anderson trova numeri e continuità totalizzando 55 presenze nei successivi due anni. Nel 2024 viene ceduto al Nottingham Forest per 41 milioni di euro. Con i Forrest, la scorsa annata, ha sfiorato la qualificazione alla finale di Europa League. In Nazionale, invece, conta fino a qui 13 presenze.