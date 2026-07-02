Non era destinato a guidare l'Argentina, o almeno non per tutto questo tempo: Lionel Scaloni ha completamente ribaltato ogni pronostico. Sabato sera alle mezzanotte ora italiana, l'Albiceleste scenderà in campo contro la sorpresa del Mondiale, Capo Verde, nella sfida valida per la qualificazione agli ottavi di finale. Una partita molto importante per continuare il cammino nella difesa del titolo conquistato 4 anni fa in Qatar ma importante anche per il tecnico Lionel Scaloni. La sfida contro la nazionale africana, infatti, sarà la 100^panchina per l'ex difensore di Lazio e Deportivo La Coruna.

Argentina, Scaloni da traghettatore a leggenda

Doveva essere un semplice traghettatore in attesa di trovare il sostituto. Ebbene, Lionel Scaloni non solo ha preso in mano l', l'ha portata sul tetto del mondo. Era il 2018 quando l'AFA decise di esonerare Jorgea seguito della disfatta al Mondiale in Russia. Non essendoci allenatori idonei alle richieste della Federazione, quest'ultima decise di affidare temporaneamente la panchina all'ex difensore (all'epoca allenatore in seconda), in attesa di trovare il definitivo allenatore. Al classe '78 sono bastate 6 partite per convincere tutti (4 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta) che quella panchina era perfetta per lui.

8 anni dopo, Scaloni arriva a toccare un traguardo molto importante. Sabato sera, nella sfida contro Capo Verde, il 48 enne arriverà a 100 panchine con l'Albiceleste. Sicuramente impronosticabile fino a qualche tempo fa. Ma cosa c'è dietro questa tripla cifra? Da quando ha assunto l'incarico nel 2018, Scaloni ha completato un ciclo unico e ininterrotto, che gli ha permesso di costruire uno dei periodi di maggior successo nella storia del calcio argentino, sia in termini di risultati che di costanza.

LUSAIL CITY, QATAR - 18 DICEMBRE: Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina, festeggia con la Coppa del Mondo dopo la finale di Qatar 2022 tra Argentina e Francia allo stadio di Lusail, il 18 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

I titoli conquistati hanno consacrato il nativo di Santa Fe tra gli allenatori più importanti nella storia dell'Argentina. La vittoria della Coppa del Mondo in Qatar nel 2022, le due Coppe d'America (2021 e 2024) e la Finalissima (2022) hanno cambiato la storia della squadra e le statistiche continuano a confermare questi progressi con record in costante crescita. Queste 100 panchine consolidano la sua posizione di secondo allenatore con il maggior numero di presenze nella storia della nazionale. Ha da tempo superato figure come César Luis Menotti, Carlos Bilardo, Alfio Basile e Marcelo Bielsa e ora ha un solo nome davanti a sé: Guillermo Stábile (124).