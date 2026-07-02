Il Brasile è una delle grandi favorite per la vittoria finale del Mondiale: la Nazionale, guidata da Carlo Ancelotti, dopo aver rimontato il Giappone e aver superato i sedicesimi, è pronta a sfidare agli ottavi l'ostica Norvegia, un avversario che si affida ai gol del fenomeno Erling Braut Haaland. Il Brasile racchiude tutte le proprie speranze nella sua stella mondiale, che è senza dubbio Vinicius Jr. Il giocatore del Real Madrid ricopre il ruolo di leader assoluto della nazionale, avendo segnato 4 gol in questa rassegna iridata. L'allenatore italiano studia ogni minimo dettaglio tattico per arginare la strapotenza fisica dell'attaccante scandinavo e per esaltare le qualità dei propri fantasisti. I tifosi verdeoro riempiono le strade e gli stadi, sognando di alzare nuovamente il trofeo più prestigioso e di cucire la sesta stella sul petto.

Norvegia, la bestia nera del Brasile e l'incubo del 1998

A fare paura alnon è solo. Storicamente la sfida con larappresenta sempre uno scoglio insormontabile per i carioca. L'ottavo di finale costituirà ilincontro assoluto tra le due, e nei precedenti quattro ilnon ha mai conquistato la. Il bilancio ufficiale recita duee duecontro la. L'unico precedenterisale alla fase a gironi del, dove i nordici trionfarono per. Quell'anno il, nonostante la sconfitta con i norvegesi, raggiunse lache perse poi contro la. I sostenitori sudamericani ricordano ancora con grandequella clamorosa caduta e chiedono a gran voce unastorica per cancellare definitivamente quel brutto ricordo sportivo.

SEOUL, COREA DEL SUD - 10 OTTOBRE: Vinicius Jr (Brasile) in azione durante l'amichevole internazionale tra Corea del Sud e Brasile al Seoul World Cup Stadium, il 10 ottobre 2025 a Seoul, Corea del Sud. (Foto di Chung Sung-Jun/Getty Images)

Il tabù europeo da sfatare

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Durante gli ultimi, le nazionali europee hanno rappresentato la veradel. Nelle passate 5 edizioni,hanno inesorabilmente buttato fuori la Seleçao. Però quest'anno ilmostra un volto nettamente diverso. Contro una Nazionale ostica come il, i carioca hanno dimostrato la straordinaria capacità diuna partita che in altre occasioni non avrebbero mai recuperato.La squadra scende in campo con unaagonistica rinnovata, pronta a lottare su ogni singolofino al fischio finale.e compagni conosconovitale di questo incrocio e vogliono spezzare questa fastidiosaeuropea per volare dritti verso i quarti di finale.