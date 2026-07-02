La sfida tra Messico e Inghilterra infiamma già il Mondiale. Non solo sul campo, ma anche fuori. Dopo la qualificazione dei Tre Leoni agli ottavi di finale, i prezzi dei biglietti sul portale ufficiale di rivendita della FIFA sono schizzati alle stelle. Per assistere alla sfida dello storico Stadio Azteca serviranno almeno 2.600 sterline, quasi dodici volte il valore nominale del tagliando più economico. Alcuni posti hanno addirittura superato le 28mila sterline, alimentando le polemiche tra i tifosi inglesi. L'enorme richiesta, unita alla presenza dei padroni di casa e alla scarsa disponibilità di biglietti, ha fatto esplodere il mercato della rivendita, trasformando uno degli ottavi più attesi del torneo in un vero e proprio lusso.

Ottavi Mondiali, è boom di richieste per Messico-Inghilterra: prezzi fuori controllo