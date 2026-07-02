L'enorme richiesta, unita alla presenza dei padroni di casa e alla scarsa disponibilità di biglietti, ha fatto esplodere il mercato della rivendita
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La sfida tra Messico e Inghilterra infiamma già il Mondiale. Non solo sul campo, ma anche fuori. Dopo la qualificazione dei Tre Leoni agli ottavi di finale, i prezzi dei biglietti sul portale ufficiale di rivendita della FIFA sono schizzati alle stelle. Per assistere alla sfida dello storico Stadio Azteca serviranno almeno 2.600 sterline, quasi dodici volte il valore nominale del tagliando più economico. Alcuni posti hanno addirittura superato le 28mila sterline, alimentando le polemiche tra i tifosi inglesi. L'enorme richiesta, unita alla presenza dei padroni di casa e alla scarsa disponibilità di biglietti, ha fatto esplodere il mercato della rivendita, trasformando uno degli ottavi più attesi del torneo in un vero e proprio lusso.
Ottavi Mondiali, è boom di richieste per Messico-Inghilterra: prezzi fuori controllo
L'attesa per Messico-Inghilterra è già alle stelle. Dopo il successo per 2-1 contro la Repubblica Democratica del Congo, la nazionale inglese si è qualificata agli ottavi di finale, dove affronterà i padroni di casa allo Stadio Azteca. Una sfida che ha mandato in tilt il mercato dei biglietti. Sul portale ufficiale di rivendita della FIFA il tagliando più economico costa oltre 2.600 sterline, quasi dodici volte il prezzo originale. La situazione è ancora più estrema per altre categorie: alcuni biglietti vengono rivenduti a trenta volte il loro valore nominale, mentre i posti migliori hanno raggiunto cifre superiori alle 28mila sterline.
I 4.000 biglietti inizialmente riservati ai tifosi inglesi erano stati assegnati mesi fa tramite sorteggio e risultano esauriti. Chi vuole assistere alla partita è quindi costretto a rivolgersi al mercato della rivendita, dove la domanda supera di gran lunga l'offerta. La presenza del Messico, padrone di casa, ha ulteriormente alimentato la corsa ai tagliandi, rendendo quella dell'Azteca una delle partite più richieste dell'intero Mondiale. Se i prezzi dei biglietti sono ormai fuori controllo, la buona notizia per i tifosi in viaggio arriva dagli hotel: a Città del Messico resta infatti ampia la disponibilità di camere, con diverse soluzioni che costano meno di 80 sterline per due notti.
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