Tra le squadre in cui Edinson Cavani ha giocato nel corso della sua carriera figura anche quella del Boca Juniors. L'attaccante, infatti, ha firmato per la squadra argentina tre anni dopo aver trascorso una sola stagione in Spagna con il Valencia. Nelle ultime ore, però, il Matador ha annunciato il suo addio al club argentino con un lungo messaggio sui social. Vestendo la maglia degli Xeneizes, il 39enne ha realizzato un sogno anche se, in questi ultimi anni, ha affrontato momenti difficili a causa dei tanti infortuni.

Cavani lascia il Boca Juniors dopo tre anni

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Con un video postato nelle ultime ore sui social, Cavani ha annunciato l'addio alla squadra di Buenos Aires con cui ha giocato per tre anni. Ledell'ex: "Un saluto ai tifosi del Boca. È ora di raccontare alcune cose scoperte e provate negli ultimi anni. La prima è che non mi pentirò mai di aver firmato per questo club nel 2023 perché ho realizzato un sogno. Quando ho iniziato a conoscere il mondo Boca, sentivo che questo stile di vita mi dava la motivazione per prepararmi al 100% in ogni partita. In certi momenti volevo che il tempo non si fermasse mai".In seguito, l'uruguaiano ha dichiarato: "Poi sono arrivati i momenti difficili, quelli che non avrei mai immaginato di vivere e mi hanno tolto la possibilità di lasciare il segno con questo bellissimo ed immenso club. Oggi mi trovo ad affrontare una situazione che non mi permette di giocare insieme ai miei compagni di squadra. Questo è uno dei dolori che abbia mai provato in tutta la mia carriera. Tutto ciò, però, non metterà in ombra quel che io e la mia famiglia abbiamo passato in questo periodo. Da oggi il Boca Juniors avrà sei tifosi in più".

Buenos Aires, Argentina - 20 febbraio 2026: Edinson Cavani del Boca Juniors lascia il campo dopo la partita del Torneo Apertura 2026 tra Boca Juniors e Racing Club all'Estadio Alberto J. Armando. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Cavani, che con la maglia gialloblù ha segnato 28 reti in 81 partire, ha concluso dicendo: "Non smetterò mai di ringraziare tutte le persone che hanno permesso di giocare qui, tutta la 12 ed i tifosi che ci hanno spinto sempre di più ed anche tutti coloro che lavorano quotidianamente all'interno del centro sportivo. Quindi, ringrazio tutti voi ed il mondo Boca. Vi mando un grande abbraccio e vi sosterrò sempre".