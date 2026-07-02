La selezione africana era ad un passo dalla qualificazione, ma i Diavoli Rossi hanno riaperto tutto nei minuti finale del secondo tempo
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Nella giornata di ieri ha avuto luogo la partita che ha messo di fronte il Belgio ed il Senegal. Le due selezioni, infatti, si sono affrontate in occasione dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Presso il Lumen Field di Seattle, la Nazionale proveniente dall'Africa stava vincendo 0-2 a cinque minuti dalla fine dei tempi regolamentari.
I Diavoli Rossi, però, non si sono dati per vinti. Hanno portato la gara fino ai tempi supplementari, al termine dei quali hanno segnato la rete che ha permesso loro di andare agli ottavi. In occasione del prossimo turno, il Belgio affrontera gli Stati Uniti, che stanotte hanno eliminato la Bosnia-Erzegovina.
Il Belgio vola agli ottavi di finale dopo aver rimontato il SenegalDurante il primo tempo della partita di ieri sera, i senegalesi allenati da Pape Thiaw hanno avuto molte più occasioni dei loro avversari. Al 24', la selezione africana sblocca la partita con la rete di Habib Diarra dopo che il colpo di testa di Ismaïla Sarr è finito sul palo. La seconda frazione di gioco inizia con il Senegal che va subito all'attacco. Al minuto 51, c'è il raddoppio dei Leoni della Teranga con Sarr su assist di Moussa Niakhaté. In seguito il Belgio inizia ad avere diverse occasioni per riaprire la gara. Al 70' ha avuto luogo un episodio particolare: un'accesa discussione verbale tra Leandro Trossard e Youri Tielemans, entrambi del Belgio, coi connazionali che hanno dovuto separarli.
Negli ultimi minuti del secondo tempo, quando la gara era agli sgoccioli, arriva il gol dei Diavoli Rossi al minuto 86 con Romelu Lukaku e la partita si riapre. Tre minuti dopo, la selezione allenata da Rudi Garcia segna la rete del 2-2 ed i due protagonisti sono proprio i calciatori protagonisti del diverbio: assist di Trossard e gol di testa del capitano Tielemans. L'incontro, così, va ai tempi supplementari.
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