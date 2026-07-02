Nella giornata di ieri ha avuto luogo la partita che ha messo di fronte il Belgio ed il Senegal. Le due selezioni, infatti, si sono affrontate in occasione dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Presso il Lumen Field di Seattle, la Nazionale proveniente dall'Africa stava vincendo 0-2 a cinque minuti dalla fine dei tempi regolamentari.

I Diavoli Rossi, però, non si sono dati per vinti. Hanno portato la gara fino ai tempi supplementari, al termine dei quali hanno segnato la rete che ha permesso loro di andare agli ottavi. In occasione del prossimo turno, il Belgio affrontera gli Stati Uniti, che stanotte hanno eliminato la Bosnia-Erzegovina.

Il Belgio vola agli ottavi di finale dopo aver rimontato il Senegal

Durante il primo tempo della partita di ieri sera, i senegalesi allenati dahanno avuto molte più occasioni dei loro avversari. Al 24', la selezione africana sblocca la partita con la rete didopo che il colpo di testa diè finito sul palo. La seconda frazione di gioco inizia con il Senegal che va subito all'attacco. Al minuto 51, c'è il raddoppio dei Leoni della Teranga con Sarr su assist di. In seguito il Belgio inizia ad avere diverse occasioni per riaprire la gara. Al 70' ha avuto luogo un episodio particolare: un'accesa discussione verbale tra, entrambi del Belgio, coi connazionali che hanno dovuto separarli.

Rijeka, Croazia - 2 giugno 2026: Youri Tielemans del Belgio esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante l'amichevole tra Croazia e Belgio allo Stadion HNK Rijeka. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Negli ultimi minuti del secondo tempo, quando la gara era agli sgoccioli, arriva il gol dei Diavoli Rossi al minuto 86 con Romelu Lukaku e la partita si riapre. Tre minuti dopo, la selezione allenata da Rudi Garcia segna la rete del 2-2 ed i due protagonisti sono proprio i calciatori protagonisti del diverbio: assist di Trossard e gol di testa del capitano Tielemans. L'incontro, così, va ai tempi supplementari.

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I rigori sembrano molto vicini ma, al 120', avviene l'episodio decisivo. Azione offensiva del Belgio, Tielemans stava per ricevere palla quando subisce un fallo area. L'arbitro assegna il calcio di rinvio perchéaveva colpito la traversa. Tuttavia, dopo un lungo controllo al, viene assegnato il calcio di rigore per i Diavoli Rossi. Si pensava che dovesse tirare Lukaku, ma invece Tielemans si è preso quest'importante responsabilità per poi mettere la palla in rete per ilfinale. Tutto il Belgio è andato ad abbracciare il suo capitano. Trossard, uscito al 109', è stato il primo ad andare dal compagno di squadra con cui aveva avuto un diverbio. Grazie a quest'incredibile rimonta, i Diavoli Rossi volano agli ottavi di finale.