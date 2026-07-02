L'attesissimo match dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 tra Bosnia ed Erzegovina e Stati Uniti si è concluso con un 2 a 0 in favore della squadra americana. Una vittoria importante che lancia gli USA agli ottavi, ma che lascia dietro di sé una pesantissima scia di polemiche. L'autore del primo gol Folarin Balogun, si è reso protagonista in negativo al minuto 64. Durante un contrasto di gioco con il difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic, l'attaccante ha rimediato un cartellino rosso diretto dopo l'intervento del VAR. Un episodio controverso, destinato ad avere un'incidenza profonda nel cammino degli Stati Uniti in questo Mondiale.

USA avanza ma perde il suo giocatore chiave

per le ambizioni americane, anche perché la sanzione della FIFA. Oltre alla prossima partita degli ottavi di finale contro il Belgio, il bomber rischia di saltare anche l'eventuale quarto di finale successivo che, stando ai pronostici e al tabellone, vedrebbe gli USA opposti a una big tra Spagna o Portogallo.

BRUGES, BELGIO - 18 SETTEMBRE: Folarin Balogun dell'AS Monaco combatte per la palla con Brandon Mechele del Club Brugge durante la partita MD1 della UEFA Champions League 2025/26 League Phase tra il Club Brugge KV e l'AS Monaco al Jan Breydelstadion il 18 settembre 2025 a Bruges, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Balogun non è semplicemente il finalizzatore di questa squadra, ne è l'anima offensiva: un giocatore dalla potenza fisica straripante, capace di fare reparto da solo e di terrorizzare le difese avversarie. Per ora il suo tabellino al Mondiale recita un clamoroso 3 gol a fronte di sole 3 partite giocate. L'importanza del classe 2001 è totale, basti pensare che gli USA hanno perso l'unica partita in cui il Ct ha preferito non schierarlo dall'inizio contro la Turchia, a gironi ormai superati e con il primo posto in cassaforte. Ora, per sostituirlo contro il Belgio, il candidato numero uno è Ricardo Pepi, attaccante del PSV classe 2003.

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Le dichiarazioni di Pochettino dopo il cartellino

Le polemiche per il cartellino rosso, intanto, sono letteralmente esplose in tutto il mondo. Perfino l'ex arbitro di Premier League, Mark Clattenburg, è intervenuto schierandosi a favore del giocatore: "È solo un incidente. Cose che succedono. Si vede chiaramente che il giocatore è dispiaciuto. Questo intervento non soddisfa i criteri da cartellino rosso e cambierà sicuramente il corso della partita".Anche il Commissario Tecnico degli Stati Uniti,, è intervenuto con fermezza nel post-partita. L'episodio del rosso lo costringerà inevitabilmente a reinventare l'attacco per la cruciale sfida da dentro o fuori contro il Belgio, main conferenza stampa: "Non era un fallo intenzionale quello di saltare sul giocatore, è stata un'azione che succede per incidente e non è stato intenzionale per questo per me non è rosso. Le decisioni 50/50 non vanno bene a noi, ma i calciatori hanno controllato le emozioni benissimo, hanno gestito la cosa in modo incredibile".