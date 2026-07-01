Pierluigi Collina ha commentato le nuove misure utilizzate dagli arbitri in questa prima fase del Mondiale.
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Dopo aver concluso una leggendaria carriera sul campo, culminata con la direzione della finale dei Mondiali del 2002, Pierluigi Collina ha intrapreso un percorso dirigenziale diventando il capo della Commissione Arbitri della FIFA e il massimo responsabile del settore arbitrale globale.
Per il Mondiale in corso in Nord America, Collina ha fermamente promosso la rivoluzione dal punto di vista arbitrale, nata con l'obiettivo di aumentare la fluidità e lo spettacolo delle partite diminuendo il più possibile le perdite di tempo. Con le sue ultime dichiarazioni sul nuovo regolamento, il dirigente italiano ha espresso grande soddisfazione per l'impatto positivo delle nuove regole.
Nuove regole a Mondiale: le parole soddisfatte di CollinaTramite un comunicato ufficiale, Pierluigi Collina ha elogiato le nuove regole introdotte al Mondiale, spiegando anche che i giocatori si stanno impegnando per rispettare tutte le nuove regole: "Prima dell'inizio del Mondiale, è stato deciso di introdurre alcune nuove regole, in particolare relative al ritardo di gioco, al fine di ridurre il tempo perso durante le partite e aumentare il tempo in cui il pallone è in gioco".
"Il limite di cinque secondi concesso ai giocatori per effettuare un rinvio dal fondo o una rimessa in gioco, i dieci secondi per lasciare il campo di gioco in caso di sostituzione e il minuto fuori dal campo in seguito a un infortunio: tutte queste misure sono state rispettate in linea generale e si sono rivelate molto efficaci e sono state unanimemente considerate innovazioni molto positive".
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