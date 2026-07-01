Dopo aver concluso una leggendaria carriera sul campo, culminata con la direzione della finale dei Mondiali del 2002, Pierluigi Collina ha intrapreso un percorso dirigenziale diventando il capo della Commissione Arbitri della FIFA e il massimo responsabile del settore arbitrale globale.

Per il Mondiale in corso in Nord America, Collina ha fermamente promosso la rivoluzione dal punto di vista arbitrale, nata con l'obiettivo di aumentare la fluidità e lo spettacolo delle partite diminuendo il più possibile le perdite di tempo. Con le sue ultime dichiarazioni sul nuovo regolamento, il dirigente italiano ha espresso grande soddisfazione per l'impatto positivo delle nuove regole.

Nuove regole a Mondiale: le parole soddisfatte di Collina

Tramite un comunicato ufficiale,ha elogiato le nuove regole introdotte al Mondiale, spiegandoper rispettare tutte le nuove regole: "Prima dell'inizio del Mondiale, è stato deciso di introdurre alcune nuove regole,, al fine di ridurre il tempo perso durante le partite e".

PARIGI, FRANCIA - 10 AGOSTO: Pierluigi Collina assiste alla partita per la medaglia d'oro femminile tra Brasile e Stati Uniti d'America durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024 al Parco dei Principi il 10 agosto 2024 a Parigi, Francia. (Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images)

"Il limite di cinque secondi concesso ai giocatori per effettuare un rinvio dal fondo o una rimessa in gioco, i dieci secondi per lasciare il campo di gioco in caso di sostituzione e il minuto fuori dal campo in seguito a un infortunio: tutte queste misure sono state rispettate in linea generale e si sono rivelate molto efficaci e sono state unanimemente considerate innovazioni molto positive".

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"Per aumentare il ritmo della partita, è stato raccomandato agli arbitri die di prestare attenzione adin relazione alle tattiche di determinate squadre. Un esempio è quando i giocatori in attacco cercano di impedire ai difensori di muoversi. Ciò vale in particolare quando la tattica mira a impedire al portiere avversario di difendere la porta. Allenatori e giocatori ne sono stati informati,".