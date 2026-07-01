Mbappé, autore di una doppietta decisiva contro la Svezia nei sedicesimi di finale, ha parlato del prossimo avversario della Francia.
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La Francia è una delle squadre maggiormente favorite per la vittoria finale del Mondiale e dopo aver dominato il girone piazzandosi davanti alla Norvegia a punteggio pieno, ieri ha schiacciato la Svezia nei sedicesimi di finale con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Mbappé e al gol di Barcola. Adesso ad attendere i francesi agli ottavi di finale c'è il Paraguay, che ha clamorosamente eliminato la Germania ai calci di rigore scrivendo un'incredibile pagina di storia della Coppa del Mondo.
Francia-Paraguay: le parole di MbappéKylian Mbappé, miglior marcatore del Mondiale alla pari con Leo Messi con 6 gol segnati, ieri è diventato il calciatore con più gol nella storia della fase a eliminazione diretta della competizione superando Ronaldo e Leonidas fermi a quota 8. Intervenuto ai microfoni di M6, il numero 10 francese ha avvisato i suoi, spiegando che al Mondiale non esistono partite semplici e che il Paraguay è una squadra da prendere sul serio, soprattutto perchè hanno appena eliminato una delle Nazionali più forti: la Germania.
Ha iniziato l'intervista parlando della prestazione di ieri sera contro la Svezia, che ha permesso il passaggio del turno dei francesi: "So cosa devo fare, ma non riguarda soltanto me. Credo che tutta la squadra sia perfettamente consapevole di ciò che dobbiamo fare qui. Da oggi inizia una nuova competizione. Abbiamo disputato una buona partita e anche se l'approccio è stato un po' timido, poi siamo cresciuti e siamo entrati nel match. Avremmo potuto segnare anche prima, ma fa parte del calcio. Alla fine abbiamo trovato i gol e controllato la partita".
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Infine ha parlato dei prossimi avversari, il Paraguay: "Adesso penseremo al Paraguay. Hanno dimostrato di essere una squadra da prendere molto sul serio, hanno eliminato la Germania. Al Mondiale non esistono partite facili".
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