Il Napoli di Aurelio De Laurentiis compie 100 anni e il 1° agosto ci sarà una celebrazione collettiva con tifosi e storici volti che hanno vestito l'azzurro.

Francesco Lovino
Murales Stadio Maradona Napoli

Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Il Napoli si prepara ad una nuova avvincente stagione. Dopo il secondo posto conquistato dai ragazzi allenati da Antonio Conte, manca ancora l'agognato annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico del club azzurro. Intanto, però, sono stati svelati i più importanti eventi delle prossime settimane, essendo quella che porterà ai festeggiamenti del centenario di storia partenopea.

Napoli, cento anni di storia

Giunto il 1° luglio 2026 viene inaugurata ufficialmente la stagione dei cento anni del Napoli. Lungo tutto l'anno si terranno molteplici eventi utili a ricalcare il percorso degli azzurri, dai loro albori sino ad oggi. Simbolicamente è stata assunta la data del 1° agosto 1926 come quella di fondazione del club. Il Naples Cricket & Foot-Ball Club, nato nel 1906, e l’Unione Sportiva Internazionale Napoli, nata nel 1911, si fusero portando alla nascita nel 1922 del Foot-Ball Club Internazionale-Naples. Quindi il 25 agosto 1926 vi fu il cambio di denominazione in Associazione Calcio Napoli. Dal 1964, infine, si è passati all'attuale etichetta di Società Sportiva Calcio Napoli.
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NAPOLI, ITALIA - 23 MAGGIO: Giovanni Di Lorenzo del Napoli solleva il trofeo del titolo di Serie A TIM dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Serie A tra Napoli e Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona il 23 maggio 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Pe' cient'anne: le date da segnare in rosso

Il prossimo 6 luglio, a bordo di MSC World Europa, verrà presentata la maglia home che sarà indossata nell'arco della stagione 2026-2027. Il 10 luglio, invece, sarà la volta della presentazione della campagna abbonamenti, mentre per le divise di trasferta e la terza maglia occorrerà attendere il precampionato. Nei Fan Village di Dimaro e Castel di Sangro i tifosi si addentreranno nella storia del club grazie alle diverse installazioni e iniziative di Momenti Azzurri, Official Memorabilia Partner della SSC Napoli.
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Nel programma Pe' cient'anne, già scandita è la data del 1° agosto. In quest'occasione nel centro di Napoli si terranno diverse celebrazioni condivise da tifosi e vecchie glorie azzurre. Per i sostenitori napoletani che vivono al di là dei confini italiani, si terranno due eventi internazionali. Nell'autunno, inoltre, uscirà nei cinema il primo film che ripercorrerà la storia azzurra nella sua interezza. Infine, per la prima volta in assoluto, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana dedicherà una propria pubblicazione ad un club calcistico. Difatti, Treccani è partner culturale nell'anno del Centenario del Napoli.

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