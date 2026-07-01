Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Il Napoli si prepara ad una nuova avvincente stagione. Dopo il secondo posto conquistato dai ragazzi allenati da Antonio Conte, manca ancora l'agognato annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico del club azzurro. Intanto, però, sono stati svelati i più importanti eventi delle prossime settimane, essendo quella che porterà ai festeggiamenti del centenario di storia partenopea.

Napoli, cento anni di storia

Giunto il 1° luglio 2026 viene inaugurata ufficialmente la stagione dei cento anni del Napoli. Lungo tutto l'anno si terranno molteplici eventi utili a ricalcare il percorso degli azzurri, dai loro albori sino ad oggi. Simbolicamente è stata assunta la data delcome quella di fondazione del club. Il Naples Cricket & Foot-Ball Club, nato nel 1906, e l’Unione Sportiva Internazionale Napoli, nata nel 1911, si fusero portando alla nascita nel 1922 del Foot-Ball Club Internazionale-Naples. Quindi il 25 agosto 1926 vi fu il cambio di denominazione in. Dal 1964, infine, si è passati all'attuale etichetta di

NAPOLI, ITALIA - 23 MAGGIO: Giovanni Di Lorenzo del Napoli solleva il trofeo del titolo di Serie A TIM dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Serie A tra Napoli e Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona il 23 maggio 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Pe' cient'anne: le date da segnare in rosso

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Il prossimo 6 luglio, a bordo di MSC World Europa, verrà presentata lache sarà indossata nell'arco della stagione 2026-2027. Il 10 luglio, invece, sarà la volta della presentazione della, mentre per le divise di trasferta e la terza maglia occorrerà attendere il precampionato. Nei Fan Village di Dimaro e Castel di Sangro i tifosi si addentreranno nella storia del club grazie alle diverse installazioni e iniziative di, Official Memorabilia Partner della SSC Napoli.Nel programma Pe' cient'anne, già scandita è la data del. In quest'occasione nel centro di Napoli si terranno diverse celebrazioni condivise da tifosi e vecchie glorie azzurre. Per i sostenitori napoletani che vivono al di là dei confini italiani, si terranno. Nell'autunno, inoltre, uscirà nei cinema il primo film che ripercorrerà la storia azzurra nella sua interezza. Infine, per la prima volta in assoluto, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana dedicherà una propria pubblicazione ad un club calcistico. Difatti,è partner culturale nell'anno del Centenario del Napoli.