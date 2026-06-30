Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Due uomini chiave del tanto agognato e poi vinto Scudetto della stagione 2022/23 salutano il Napoli. Sono, infatti, ufficiali gli addii di Juan Jesus, al termine della scadenza contrattuale e di Elijf Elmas, non riscattato dal Lipsia.

Il comunicato del Napoli

"La SSC Napoli ringrazia e saluta Juan Jesus, giunto al termine del contratto con il club. In maglia azzurra dall'agosto 2021, Juan ha disputato 130 partite con il Napoli, mettendo a referto 5 gol.

A Juan Jesus va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea. Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva".

NAPOLI, ITALIA - 23 MAGGIO: Juan Jesus del Napoli con lo Scudetto di Serie A TIM dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Serie A tra Napoli e Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona il 23 maggio 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il difensore centrale passato anche dall'Inter e dalla Roma non è mai stato un punto fermo del Napoli. Ma, quando è stato chiamato in causa in situazioni d'emergenza, ha sempre ripagato la fiducia di Spalletti prima e di Conte dopo. Le sue doti di leadership sono state fondamentali per la conquista del terzo e del quarto Scudetto partenopeo, che hanno visto Juan Jesus ritagliarsi un ruolo sempre più decisivo con il passare delle domeniche. Lascia il Napoli dopo cinque stagioni in cui, oltre a vincere due Serie A, ha anche sollevato una Supercoppa Italiana.

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Saluta anche Elmas