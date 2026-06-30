Juan Jesus ed Elmas lasciano il Napoli: il saluto del club partenopeo
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Due uomini chiave del tanto agognato e poi vinto Scudetto della stagione 2022/23 salutano il Napoli. Sono, infatti, ufficiali gli addii di Juan Jesus, al termine della scadenza contrattuale e di Elijf Elmas, non riscattato dal Lipsia.
Il comunicato del Napoli"La SSC Napoli ringrazia e saluta Juan Jesus, giunto al termine del contratto con il club. In maglia azzurra dall'agosto 2021, Juan ha disputato 130 partite con il Napoli, mettendo a referto 5 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre.
A Juan Jesus va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea. Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva".
Il difensore centrale passato anche dall'Inter e dalla Roma non è mai stato un punto fermo del Napoli. Ma, quando è stato chiamato in causa in situazioni d'emergenza, ha sempre ripagato la fiducia di Spalletti prima e di Conte dopo. Le sue doti di leadership sono state fondamentali per la conquista del terzo e del quarto Scudetto partenopeo, che hanno visto Juan Jesus ritagliarsi un ruolo sempre più decisivo con il passare delle domeniche. Lascia il Napoli dopo cinque stagioni in cui, oltre a vincere due Serie A, ha anche sollevato una Supercoppa Italiana.
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Saluta anche ElmasLa società capitanata da Aurelio De Laurentiis ha deciso, in via definitiva, come annunciato sui propri canali social, di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 16-17 milioni di euro. Il macedone tornerà al Lipsia, squadra detentrice del cartellino. Lascia il Napoli per la seconda volta, dopo averlo fatto nel gennaio 2024. Acquistato dagli Azzurri nel 2019, all'età di 20 anni, dal Fenerbahçe, Elmas è diventato un jolly nello scacchiere di Gattuso e poi di Spalletti. Con l'attuale allenatore della Juventus vive la stagione migliore della carriera giocando in tutti i ruoli offensivi del campo. Il Napoli, tramite una nota social, lo ha salutato così: "Napoli sarà sempre con te. In bocca al lupo Elijf".
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