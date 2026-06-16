Secondo un'indiscrezione lanciata dal giornalista Isaac Suárez su Marca, il futuro di Nico Gonzalez potrebbe subire un clamoroso scossone di mercato con un ritorno inaspettato alla Juventus. L'esterno argentino è stato uno dei veri e propri "soldati" di Diego Simeone durante l'ultima stagione in prestito all'Atlético Madrid, incarnando il cholismo nel modo più assoluto grazie alla sua grinta e duttilità. Nonostante il forte desiderio dei Colchoneros di trattenerlo a Madrid, un suo ritorno in Italia sotto la Mole non è affatto da escludere, complice il forte inserimento dei bianconeri che minaccia di far saltare i piani del club spagnolo.

ELCHE, SPAGNA - 22 APRILE: Nicolás González dell'Atlético de Madrid esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Elche CF e Atlético de Madrid allo Estadio Manuel Martínez Valero il 22 aprile 2026 a Elche, Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

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Spalletti rivuole Nico nel progetto Juve

A bloccare la strada del ritorno definitivo a Madrid ci sarebbe proprio. Secondo i rumors di mercato, il tecnico toscano, approdato sulla panchina della Juventus due mesi dopo la cessione in prestito dell'argentino,L'indiscrezione vuole che l'allenatore abbia già comunicato personalmente a Nico Gonzalez la volontà di averlo a Torino per l'inizio del ritiro, subito dopo le vacanze post-Mondiale.

Sempre secondo le voci filtrate dall'ambiente spagnolo, Spalletti sarebbe stato piuttosto chiaro sul valore del ragazzo, spendendo parole di grande stima: "Io voglio contare su Nico, è un giocatore che si adatta alle mie caratteristiche tattiche. Se l'Atlético Madrid non farà valere l'opzione per il riscatto, io voglio averlo a disposizione per la prossima stagione".

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Una trattativa a due lati complessa

La situazione di mercato legata a Nico Gonzalez è un vero e proprio rebus tra Torino e Madrid. Le lesioni muscolari hanno impedito al ragazzo di disputare il 60% delle partite stagionali con i

biancorossi

, quota che avrebbe fatto scattare l'obbligo di riscatto automatico a favore dell'Atlético per 32 milioni di euro.pur di restare, e il ds spagnolo Mateu Alemany vorrebbe trattenerlo, ma a cifre inferiori rispetto ai patti iniziali.

Il tempo però stringe: la Juventus ha fissato una finestra di "sconto" a 26 milioni di euro che scadrà tassativamente il 30 giugno. Oltre questa data, con l'inizio del nuovo esercizio finanziario e la vetrina del Mondiale, il prezzo dell'argentino è destinato a lievitare. L'Atlético rischia così di perdere il suo guerriero se non accelererà i tempi, schiacciato tra le richieste economiche della Juventus e la ferma volontà di Spalletti di inserirlo nei quadri bianconeri.

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