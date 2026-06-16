L'allenatore della Juve è in contatto con l'esterno argentino
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Secondo un'indiscrezione lanciata dal giornalista Isaac Suárez su Marca, il futuro di Nico Gonzalez potrebbe subire un clamoroso scossone di mercato con un ritorno inaspettato alla Juventus. L'esterno argentino è stato uno dei veri e propri "soldati" di Diego Simeone durante l'ultima stagione in prestito all'Atlético Madrid, incarnando il cholismo nel modo più assoluto grazie alla sua grinta e duttilità. Nonostante il forte desiderio dei Colchoneros di trattenerlo a Madrid, un suo ritorno in Italia sotto la Mole non è affatto da escludere, complice il forte inserimento dei bianconeri che minaccia di far saltare i piani del club spagnolo.
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Spalletti rivuole Nico nel progetto JuveA bloccare la strada del ritorno definitivo a Madrid ci sarebbe proprio Luciano Spalletti. Secondo i rumors di mercato, il tecnico toscano, approdato sulla panchina della Juventus due mesi dopo la cessione in prestito dell'argentino, avrebbe seguito con estrema attenzione le ottime prestazioni del calciatore in Spagna. L'indiscrezione vuole che l'allenatore abbia già comunicato personalmente a Nico Gonzalez la volontà di averlo a Torino per l'inizio del ritiro, subito dopo le vacanze post-Mondiale.
Sempre secondo le voci filtrate dall'ambiente spagnolo, Spalletti sarebbe stato piuttosto chiaro sul valore del ragazzo, spendendo parole di grande stima: "Io voglio contare su Nico, è un giocatore che si adatta alle mie caratteristiche tattiche. Se l'Atlético Madrid non farà valere l'opzione per il riscatto, io voglio averlo a disposizione per la prossima stagione".
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Una trattativa a due lati complessaLa situazione di mercato legata a Nico Gonzalez è un vero e proprio rebus tra Torino e Madrid. Le lesioni muscolari hanno impedito al ragazzo di disputare il 60% delle partite stagionali con i biancorossi, quota che avrebbe fatto scattare l'obbligo di riscatto automatico a favore dell'Atlético per 32 milioni di euro. Il giocatore si trova bene a Madrid, tanto da essere disposto a ridursi l'ingaggio del 20% pur di restare, e il ds spagnolo Mateu Alemany vorrebbe trattenerlo, ma a cifre inferiori rispetto ai patti iniziali.
Il tempo però stringe: la Juventus ha fissato una finestra di "sconto" a 26 milioni di euro che scadrà tassativamente il 30 giugno. Oltre questa data, con l'inizio del nuovo esercizio finanziario e la vetrina del Mondiale, il prezzo dell'argentino è destinato a lievitare. L'Atlético rischia così di perdere il suo guerriero se non accelererà i tempi, schiacciato tra le richieste economiche della Juventus e la ferma volontà di Spalletti di inserirlo nei quadri bianconeri.
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