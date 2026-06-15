Il calciomercato della Juventus si apre ufficialmente con un'operazione importante, volta a dare stabilità e continuità al reparto offensivo in vista della prossima e impegnativa stagione. La primissima mossa del nuovo amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, è infatti il riscatto di Jérémie Boga. Si tratta di un segnale forte e immediato da parte del nuovo corso dirigenziale, che ha voluto premiare un giocatore capace di inserirsi rapidamente e con grande professionalità nei complessi meccanismi della squadra, convincendo l'intero ambiente a puntare ancora fermamente sulle sue spiccate doti offensive.

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Le cifre dell'affare col Nizza

L'operazione è stata definita nei minimi dettagli nel corso degli ultimi giorni con il, club transalpino proprietario del cartellino. Dal punto di vista, la società francese incassaper l'acquisto a titolo definitivo da parte della. Una cifra di circa 5 milioni di euro, che permette ai bianconeri di assicurarsi un elemento di assoluta. Con questo versamento mirato, il passaggio a titolo definitivo del talento offensivo è diventato realtà, cancellando di fatto ogni possibile ritorno inper la prossima stagione.

TORINO, ITALIA - 17 MAGGIO: Jeremie Boga della Juventus osserva la partita di Serie A tra Juventus FC e Fiorentina all'Allianz Stadium il 17 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

I numeri della stagione e la fiducia di Spalletti

La ferma decisione della nuovadi investire queste cifre sul giocatore nasce dal sorprendente e positivoavuto dal suo sbarco nel capoluogo piemontese. Arrivato nel mercato di, l'ivoriano ha saputo sfruttare al massimo ogni singolaconcessagli dallo staff tecnico. Nella seconda metà della stagione, infatti, l'esterno ha accumulato un totale di 17 presenze,tra tutte le competizioni disputate. Numeri molto solidi e prestazioni fatte die accelerazioni, che gli hanno permesso di ritagliarsi un ruolo molto utile per l'attacco di mister Luciano, pronto a fare di lui una pedina chiave anche per il futuro.

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