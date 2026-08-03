Anche per la stagione 2026/2027, Edin Dzeko calcherà il rettangolo verde e lo farà con la maglia dello Schalke 04. Negli ultimi minuti, infatti, la squadra che ha vinto la scorsa edizione della Zweite Bundesliga, vale a dire la Serie B tedesca, ha annunciato in via ufficiale che l'attaccante ex Roma ed Inter ha rinnovato il contratto fino al termine dell'annata. Dopo il suo arrivo ad inizio anno e l'aver contribuito al ritorno in Bundesliga, il Cigno di Sarajevo non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Dzeko ha rinnovato il contratto con lo Schalke 04: il comunicato ufficiale

Il centravanti nato inha iniziato la scorsa stagione vestendo la maglia dellaTuttavia, a causa del momento del club e di un rendimento al di sotto delle aspettative, all'inizio di quest'anno l'attaccante ha deciso di andare in Germania e firmare per lo Schalke 04. Grazie ai suoigol in 11 partite, il 40enne ha contribuito alin Bundesliga del suo club che, negli ultimi minuti, ha annunciato il rinnovo del contratto del giocatore fino a fine stagione. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale dei tedeschi:

Gelsenkirchen, Germania - 2 maggio 2026: Edin Dzeko dello Schalke osserva durante la partita di 2. Bundesliga tra Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf alla Veltins-Arena. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

"Edin Džeko tornerà in Bundesliga nella sua 23esima stagione da professionista, dopo aver raggiunto un accordo per rimanere allo Schalke 04 anche per la prossima stagione. In seguito a un'ottima seconda parte di stagione con i "Royal Blues", il capitano della Bosnia ed Erzegovina ha firmato un nuovo contratto annuale. Džeko si unirà alla squadra per gli allenamenti martedì (4/8). Quest'estate ha rappresentato la Bosnia ed Erzegovina al suo secondo Mondiale, dopo aver già partecipato al torneo nel 2014".

Ai canali ufficiale della squadra tedesca, il capitano della Nazionale Bosniaca ha rilasciato delle dichiarazioni. Le sue parole presenti nel medesimo comunicato ufficiale: "Dal mio arrivo in inverno allo Schalke 04, sono entrato a far parte di una squadra fantastica e ho avuto modo di godere anche dell'incredibile supporto dei tifosi. Aver ottenuto la promozione in Bundesliga è stato uno dei momenti migliori della mia carriera. Il calcio m'ha reso felice e mi motiva da sempre. Adesso ho ancora fame ed aiuterò la squadra anche in Bundesliga".